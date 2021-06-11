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Milyonlara her ay ödeme! Almayan pişman: Emekli olmayanlara da maaş bağlanıyor…

11.06.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşlılık maaşı, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşa ödediği önemli ödeneklerdendir. Enflasyon oranları ile birlikte yaşlılara ödenek de arttı. 65 yaş üstü vatandaşlara devlet tarafından ödenen yaşlılık aylığına başvuru şartları da belli oldu.

Milyonlara her ay ödeme! Almayan pişman: Emekli olmayanlara da maaş bağlanıyor…

Yaşlılık maaşı, sosyal güvencesi olmayan her 65 yaş üstü vatandaşa veriliyor. Yaşlılık maaşı enflasyona göre belirleniyor. Devletten her ay yaşlılık maaşı alanlar 2020’de aylık 711 Türk lirası alıyordu. 65 yaşını tamamlayan ve emekli olmayanlar da başvuru şartlarına sahip olması durumunda her Türk vatandaşı gibi bu maaşa sahip olabilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

65 yaşını bitirmiş ve emekli olmamış vatandaşlar ve başvuru şartlarına sahip her Türk vatandaşı bu maaşı alabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

65 yaşını tamamlayanlar, Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR olarak adlandırılan sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmayanlar ve bu kurumlardan maaş almayanlar, muhtaçlık sınırının altında bir geliri olanlar başvuru yapabilir.

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarına sahip olanlar, ikametindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilir. Bu vakıf kentlerde valilik, ilçelerde de kaymakamlık bünyesinde bulunuyor. Başvuruyu şahsi olarak yapmak gerekir. Öte yandan kanuni temsilciye verilecek vekaletname ile de başvuru yapılabilir.

Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurudaki bilgiler kapsamında titizlikle yaptığı incelemenin ardından başvuranlara muhtaçlık belgesi düzenliyor. Alınan muhtaçlık belgesiyle SGK’ye yapılacak başvurunun ardından 65 yaş aylığı tahsis ediliyor.

HANGİ AYLARDA NASIL ÖDENİR?

65 yaş aylığını alma hakkı elde edenler ilk maaşını ikamet ettiği yerdeki PTT ya da Ziraat Bankası’ndan alabilir. Sonrasında istediği bir banka hesabına ödemeleri yönlendirme hakkına sahiptir.

Öte yandan daha önceden 3 ayda bir olarak verilen bu ödeme, bir süre evvel aylık olarak verilmeye başlandı. Bu doğrultuda kişiler, 65 yaş maaşlarını aylık olarak alabiliyor.

Milyonlara her ay ödeme! Almayan pişman- Emekli olmayanlara da maaş bağlanıyor

YAŞLILIK MAAŞI ŞARTLARI

2021 yılı yaşlılık maaşı şartları sağlandığında sosyal yardımdan faydalanmak mümkündür. Yaşlılık maaşı şartlarını taşıyan ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşlara aylık ödemesi yapılır. Yılı yaşlılık maaşı şartları şöyledir:

T.C. vatandaşı olması,

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı olmak üzere herhangi bir sosyal güvencenin bulunmaması,

Bakmakla yükümlü olunan kimse olmaması,

Aylık gelirin muhtaçlık sınırı altında olması,

65 yaşını doldurmuş olması,

Başvuru sahibine ait nafaka geliri bulunmaması,

Başvuru sahibinin nafaka bağlanmaya uygun olmaması,

Başkasının yardımı olmadan hayatını sürdüremeyeceğinin raporla kanıtlanması (Engel oranının yüzde 70 ve üzerinde olması),

Yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından alınan yaşlılık raporunun olması (engel oranının yüzde 40-yüzde 69 arasında olması).

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
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