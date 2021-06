Milyonlara her ay ödeme! Almayan pişman: Emekli olmayanlara da maaş bağlanıyor…

Yaşlılık maaşı, sosyal güvencesi olmayan her 65 yaş üstü vatandaşa veriliyor. Yaşlılık maaşı enflasyona göre belirleniyor. Devletten her ay yaşlılık maaşı alanlar 2020’de aylık 711 Türk lirası alıyordu. 65 yaşını tamamlayan ve emekli olmayanlar da başvuru şartlarına sahip olması durumunda her Türk vatandaşı gibi bu maaşa sahip olabilir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

65 yaşını bitirmiş ve emekli olmamış vatandaşlar ve başvuru şartlarına sahip her Türk vatandaşı bu maaşı alabilir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

65 yaşını tamamlayanlar, Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR olarak adlandırılan sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemesi yapmayanlar ve bu kurumlardan maaş almayanlar, muhtaçlık sınırının altında bir geliri olanlar başvuru yapabilir.

BAŞVURU NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarına sahip olanlar, ikametindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvuru yapabilir. Bu vakıf kentlerde valilik, ilçelerde de kaymakamlık bünyesinde bulunuyor. Başvuruyu şahsi olarak yapmak gerekir. Öte yandan kanuni temsilciye verilecek vekaletname ile de başvuru yapılabilir.

Kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı veriliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, başvurudaki bilgiler kapsamında titizlikle yaptığı incelemenin ardından başvuranlara muhtaçlık belgesi düzenliyor. Alınan muhtaçlık belgesiyle SGK’ye yapılacak başvurunun ardından 65 yaş aylığı tahsis ediliyor.