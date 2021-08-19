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Milyonlara müjde! Maaş, ikramiye, emekli maaşı değişiyor!

19.08.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hemen hemen 2 milyon memur ve memur emeklisinin "ek gösterge" sorunu TBMM’nin açılmasının arkasından görüşülecek. Ek gösterge oranının artması ile beraber maaşlar, emekli maaşları ve emekli ikramiyesi de değişecek.

Milyonlara müjde! Maaş, ikramiye, emekli maaşı değişiyor!

Memur ve emeklilerin beklediği ek gösterge ile ilgili konuyu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sırasında gündeme getirdi ve 3600 meselesinin toplu sözleşme döneminde çözüleceğini açıkladı. Bakan Bilgin'in bu açıklaması, 1.8 milyon memur ve emeklisini heyecanlandırdı.

Ek gösterge konusu ilk kez de gündeme gelmiyor. 2018 ve 2019 yıları arasında da 3600 ek gösterge sorununun çözümü için adımlar atıldı, görüşmeler başladı fakat sonuçsuz kaldı. Yıllardır devamlı gündemde olan ve bir türlü de çözülemeyen 3600 ek gösterge sorunu, yakın zaman içerisinde çözüme kavuşabilir

3600 EK GÖSTERGE ZAMMI

Sınıf, unvan, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka ismiyle de katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi.

Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor.

Bu sebeple de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Maalesef senelerdir, aynı statüyle çalışan memurlar arasında hakkaniyetsiz bir durum söz konusuydu. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri diğer memurlara göre düşük tutuldu.

Bu konu ile ilgili 2016’da yapılan bir düzenleme ile uzman jandarma, polis ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartıldı ancak istenen 3600 ek gösterge hakkı verilmedi. Bu şekilde polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 2. derece için 2200, 1. derece için 3000, 4. derece için 1100, 3. derece için 1600, 6. derece için 800, 5. derece için 900, 8. derece için 450 ve 7. derece için 500 oldu.

KİMLER FAYDALANACAK?

Ek gösterge düşük kaldığından dolayı polis ve öğretmenler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun yalnızca öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler.

3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

MAAŞ YÜZDE 20 ARTACAK

Ek gösterge artışı maaşları, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını artıracak. Emeklilerin dul ve yetimleri de imkândan yararlanacak ve geçmişte emekli olan ve bundan sonra emekli olacak memurların maaşları artacak. Ancak gösterge durumuna göre memurdan memura farklılık gösterecek.

Eğer düzenleme yapılırsa ikramiye ve maaşlara yüzde 20 oranında artış olarak yansıması bekleniyor. Gösterge artışı emekli ikramiyelerinde de 17 bin ila 27 bin lira arasında artış yaratacak.

Şunu da belirteyim, ek göstergenin 3000'den 3600'e çıkması ile emeklilik kesintisinden dolayı maaşlarda bir azalma yaşanacak olsa da buna karşılık emekli maaşı ikramiyesinde ciddi artış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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