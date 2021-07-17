Milyonlara veriliyor! Devletten 2 bin 602 TL...

Temmuz ayı pek çok kişinin yüzünü güldürdü. Devlet tarafından enflasyon rakamlarına göre yılda iki kere verilen zammın ikincisi gerçekleşti. Memur ve emekli maaşlarının yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanların maaşları da zamlandı. 2 bin 402 lira alan bir kişinin maaşı 2 bin 602 TL’ye yükseldi. Dul ve yetim aylığı almak için şartları haberimizden öğrenebilirsiniz.

DUL VE YETİM AYLIKLARI NE KADAR OLDU?

Dul ve yetim maaşlarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı. Buna göre zam vefat eden sigortalının dosyasına yansıtılıyor. Dolayısıyla bu maaştan hissesi oranında pay alanlara aynı oranda zam yapılıyor. Örneğin vefat eden emeklinin maaşı 2 bin 400 TL ise son zamla birlikte rakam 2 bin 602 TL’ye çıktı.

ÖLÜM AYLIĞI HAKKI BULUNUP BAŞVURU YAPMAYANLAR DİKKAT!

Eğer kişi ölüm aylığı hak etmesine rağmen SGK’ya başvuru yapmadıysa, 5 yıl geriye dönük olarak ölüm aylıklarını talep edebiliyor. Sigortalıların ve emeklilerin geride kalan eş, çocuk, anne ve babasına belli oranlarda aylık bağlanıyor. Bazı durumlarda verilen maaş ikiye çıkıyor.

KİMLER ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİR?

Eşini kaybeden kadın veya erkek, dul maaşı (ölüm aylığı) baba veya annesini kaybeden erkek çocuk 18 yaşına, öğrenciliği devam ederse; orta öğrenimde 20 yaşını, yüksek öğrenimde 25 yaşını doldurana kadar yetim aylığı alıyor. Kız çocukları ise evlenene kadar ya da sigortalı bir işe girene kadar yaşı ne olursa olsun yetim maaşı alıyor. Malul derecesinde engelli (en az yüzde 60 oranında) erkek çocuğu da yaş aranmadan yetim maaşı alabiliyor.

ÖLÜM AYLIĞI ALABİLMEK İÇİN EN ÖNEMLİ ŞART…

Sigortalı bir kişinin vefatı halinde geride kalanlara ölüm aylığı bağlanabilmesi için en önemli şart prim gün sayısı. Geride kalan yakınlara maaş bağlanabilmesi için memur ya da Bağkur’lu sigortalının Ekim 2008’den sonra ölmesi halinde, en az 1800 gün primin bulunması yeterli oluyor. Ekim 2008’den sonra ölen sigortalının SSK’lı olması halinde ise 5 yıldan beri sigortasının bulunması ve 900 gün prim ödemiş olması şartı aranıyor.

DUL MAAŞINDAN ERKEKLER DE YARALANABİLİR Mİ?

Kanun erkek, kadın ayrımı yapmıyor, sigortalının eşi olarak hak sahibi kişiyi tanımlıyor. Bu nedenle eşini kaybetmiş erkekler de ölüm aylığı alabilir. Eşini kaybetmiş erkeğin çalışması veya emekli olması ölüm aylığı almasına engel olmadığı için evlenmediği sürece ölüm aylığının alınması mümkün.

YETİM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUĞU EVLENİNCE MAAŞI KESİLİR Mİ?

Ölüm aylığı alan eş yeniden evlenirse maaşı kesilir. Aynı şekilde yetim maaşı alırken evlenen kız çocuğunun aylığı da kesilir.



