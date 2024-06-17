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Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SSK, Bağkur, memur emeklileri... SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 09:06
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SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zamlı maaşlarını etkileyecek son ipucu Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde zamlı maaşlar için beklenen son veri olan haziran ayı için enflasyon beklentisi belli oldu. Son ipucunun gelmesiyle SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin zam oranı tahminleri de güncellendi. İşte detaylar...

Milyonlara yeni maaş, son ipucu geldi! SSK, Bağkur, memur emeklileri... SGK Uzmanı Özgür Erdursun temmuz tablosunu açıkladı!

Milyonlarca emekli ve memur için sayılı günler kaldı. SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin maaş hesabını değiştiren veriyi ise Merkez Bankası açıkladı. Emekli ve memur zammının kesinleşmesine sadece 1 veri kaldı. 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyonunun duyurulması ile 16 milyon emekli, 4 milyon memur refah payı ve seyyanen zam olmadan yeni maaşlarını öğrenmiş olacak. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, temmuz ayında emekli ve memurlar için beklediği zam oranlarını açıkladı.

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5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLAR

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile 5 aylık garantilenen zam oranları da belli olmuştu. Mayı ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 artarken, yıllık bazda rekor seviye yüzde 75,45 olarak açıklandı.

• 5 aylık enflasyon: Yüzde 22.72
• 5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 22.72
• 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6.72
• 5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17.4

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MERKEZ BANKASI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ'NDE HAZİRAN TAHMİNİ

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Ekonomistlerle gerçekleştirilen ankette haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.52 oldu. Bir önceki ankette ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2.56 olarak tahmin edilmişti.

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SGK UZMANI ORANLARI AÇIKLADI

Erdursun anket sonucuna ilişkin olarak Youtube kanalında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz'da yüzde 2.52 olarak açıklanırsa SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25.8 artış yapılacak. Yüzde 25-26 bandında tahmin ediyorduk. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 20.8 enflasyon farkı çıkar.

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Ücretli çalışanlar o kişiler için de 6 aylık enflasyon yüzde 25.8 çıkacak. O kişilere öyleyse niye enflasyon farkı verilmeyecek? Asgari ücretlilere, diğer ücretlilere... Onların da enflasyon karşısında cebine giren para erimedi mi?

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"ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON FARKI VERİLMELİ"

Asgari ücretin değeri 12 bin 614 lira olacak. Ama artış yapmayacaklarını söylüyorlar. Enflasyon farkı bir zam değil. Enflasyondan dolayı zararını karşılamanız gerekir.

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TEMMUZ TABLOSU

Temmuzda hükümetin SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25, memur ve memur emeklilerine yüzde 20 zam yapacağını, asgari ücrete ise zam yapmayacağını düşünüyorum."


Express


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