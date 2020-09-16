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Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Doğalgazda 'HES kodu' dönemi

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2020 16:45 | Son Güncelleme

Doğal gaz dağıtım şirketleri, müşteri hizmetlerinde ve iç tesisat proje uygunluk kontrollerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasına başlıyor.

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor: Doğalgazda 'HES kodu' dönemi

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliğinden (GAZBİR) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında salgın süresince doğal gaz dağıtım şirketlerinin müşteri merkezlerinde ve doğal gaz iç tesisat proje uygunluk kontrol işlemlerinde HES kodu sorgulaması yapılması için çalışma başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan, doğal gaz dağıtım hizmetinin vatandaşla temasın yüksek olduğu iş süreçlerini içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz dağıtım şirketlerimiz her yıl yaklaşık 1 milyon yeni aboneyi sisteme dahil ediyor. Benzer şekilde 1 milyona yakın abonemiz de adres değişikliği, şehir değiştirme gibi sebeplerle abonelik sonlandırma ve yeni abonelik başlatma süreçlerini gerçekleştiriyor. Yeni abonelik ve adres değişikliği uygulamalarında iç tesisatın mevzuatlara ve projeye uygun olup olmadığı dağıtım şirketleri tarafından proje uygunluğu kontrol ediliyor. Dağıtım şirketleri her gün ortalama 6 bin abonenin iç tesisatının proje uygunluğunu kontrol ediyor. Evin içine girilerek yapılan bu denetimler Kovid-19 sürecinde dağıtım şirketlerimizi en çok zorlayan iş süreci haline geldi."

Arslan, müşteri merkezlerindeki abone yoğunluğunun mart-haziran dönemine kıyasla arttığına dikkati çekerek, "Müşteri hizmetleri ofislerimizde çalışanlarla müşterilerin arasına ayırıcı cam konması, ortamın sürekli havalandırılması, maskesiz kişilerin içeriye alınmaması gibi uygulamalar devam ediyor. Ancak son dönemde Kovid-19 teşhisli veya karantina altında olması gereken bazı vatandaşların müşteri merkezlerine gelerek işlem yapmak istediklerini tespit ettik. Özellikle vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığının korunması açısından müşteri merkezlerinde de HES kodu sorgulaması yapılması uygulamasını başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Vatandaşların ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla doğal gaz dağıtım şirketlerinin abone ve yakınlarının HES kodu kontrolü yaptıktan sonra iç tesisat proje uygunluk kontrolünün yapılması yönünde uygulama başlatacaklarını belirten Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan HES kodu sorgulaması sonucuna göre Kovid-19 pozitif, pozitif hasta temaslısı ve filyasyon ekiplerince izolasyonda olması gereken kategoride belirlenen aboneler için özel iç tesisat proje uygunluk kontrolü süreçleri uygulayacağız. Ayrıca iç tesisat proje uygunluk kontrolü öncesinde evin önceden havalandırılması ve iç tesisat kontrol personelinin en hızlı şekilde test ve kontrollerini yapabilmesi için kontrolün yapılacağı alandaki kişi sayısının en aza indirilmesi de önem arz ediyor. Bu konuda da abonelerimizin dağıtım şirketi çalışanlarımıza yardımcı olmasını bekliyoruz."

Arslan, doğal gaz dağıtım sektörünün 53 milyonun üzerinde vatandaşa hizmet verdiğine işaret ederek, doğal gazla ilgili işlemlerin mümkün olduğunca online kanallar kullanılarak yapılmasını istediklerini vurguladı.

Fatura ödeme, abonelik açma, sonlandırma gibi işlemlerin bankaların internet siteleri ve e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabileceğini aktaran Arslan, işlemlerde bu seçeneklerin kullanılmasının müşteri merkezlerindeki insan sirkülasyonunu azaltacağını kaydetti.

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