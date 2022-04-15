FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Trafik sigortası primleri için yeni düzenleme! Tarih verildi

Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Trafik sigortası primleri için yeni düzenleme! Tarih verildi

15.04.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Zorunlu Trafik Sigortası’ fiyatlarında 1 Mayıs itibarıyla yeni tarifeye geçilecek. Buna göre zorunlu trafik sigortası aylık prim artışı oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı.

Miyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme 1 Mayıs'ta hayata geçiyor. Araba sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme geldi. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi.

Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

karar

AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

hesaplama

YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.

araç

İSTANBUL İÇİN ÖRNEK

Nisan itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkanlar için(4’üncübasamak) uygulananan zam prim tutarı 2 bin 305 liraydı. Bututar 1 Mayıs itibarıyla 2 bin 356 liraya yükselecek.

Yine İstanbul’da son 2 yıldır hiçbir kazaya karışmamış birsürücü (7’ncibasamak),bu aysigortasını
yenilediğinde fazla 1.267lira ödüyordu.Mayıstaki yenilemede tutar 1.295lira olacak.Her ilde benzer şekilde yüzde 2.25 artış yaşanacak. Bu artış bir önceki ayın tarifesine göre yapılıyor.

Ancakbbunlar tavan fiyatlar.Sigortaşirketleri sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorin ve benzin fiyatına zammı mı geliyor? 15 Nisan 2022 CumaMotorin ve benzin fiyatına zammı mı geliyor? 15 Nisan 2022 Cuma
Türk vatandaşı olma şartı değiştiTürk vatandaşı olma şartı değişti
Asgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talepAsgari ücret zammı için Memur-Sen’den flaş talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

Murat Sancak'tan olay sözler: "Şerefsiz, defol git ulan!"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

İHA ve füzeleri durduran sistem geliştirdiler! "Dünyada bir ilk"

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

Akaryakıt fiyatları için yeni iddia! Motorin ve benzin litre fiyatı...

İnanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

İnanılmaz artış! Tarladan mutfağa yüzde 400 zam...

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Dolar ve altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş ‘kıtlık ekonomisi geliyor’ dedi ve tarihi açıkladı…

Gıda fiyatları anlık olarak takip edilecek! Ayçiçek yağı, şeker, sebze fiyatları...

Gıda fiyatları anlık olarak takip edilecek! Ayçiçek yağı, şeker, sebze fiyatları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

OnlyFans modeli aldığı en tuhaf isteği açıkladı!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Parmak ısırtan lezzetler! Ramazan'ın 13. günü iftar menüsü

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.