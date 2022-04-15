Milyonlarca araç sahibi için zorunluydu... Trafik sigortası primleri için yeni düzenleme! Tarih verildi

Miyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme 1 Mayıs'ta hayata geçiyor. Araba sahiplerini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında aylık prim artışına düzenleme geldi. Düzenlemeye göre, aylık artış oranı yüzde 1.5’ten yüzde 2.25’e çıkarıldı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 10/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/10) yayımlandığı bildirildi.

Genelgeye göre, 6/1/2022 tarihli genelge yürürlükten kardırılarak, “İlgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri tarafından her bir araç türü bazında 4. basamak için belirlenecek azami prim tutarları 2022 yılı Mayıs ayından itibaren yüzde 2.25 olarak artırılacaktır” denildi.

AYLIK ARTIŞ ORANI

Trafik sigortasında fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla ‘tavan fiyat’ uygulamasına geçilmişti. Yani sigorta bedelleri illere ve basamaklara göre belli tutarların üzerine çıkamıyor. Bu tavan fiyat aylık güncelleniyor. 31 Aralık 2021’e kadar tavan fiyatlardaki bir önceki aya göre artış yüzde 1’di. Şubat 2022 itibarıyla artış katsayısı yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başlamıştı. Karar geçen yılın son gününde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.

YÜZDE 20 İYİLEŞTİRME YAPILMIŞTI

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre, değişiklikle ayrıca 1 Şubat 2022’den itibaren Zorunlu Trafik Sigortası tarifelerinde, tek seferlik yüzde 20 artış yapılmıştı. Aradan daha üç ay geçmeden tavan fiyat tarifelerine aylık yapılacak zammı tayin eden katsayıda yeniden artışa gidiliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) 13 Nisan 2022 tarihli genelgesinde azami prim tutarının Mayıs 2022 itibarıyla aylık yüzde 2.25 olarak artırılacağı belirtildi. Açıklamada genelgenin 1 Mayıs 2022 itibarıyla geçerli olacağı ifade edildi. Yani sigorta şirketleri mayıs itibarıyla sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırabilecek.

İSTANBUL İÇİN ÖRNEK

Nisan itibarıyla İstanbul’da trafiğe yeni çıkanlar için(4’üncübasamak) uygulananan zam prim tutarı 2 bin 305 liraydı. Bututar 1 Mayıs itibarıyla 2 bin 356 liraya yükselecek.

Yine İstanbul’da son 2 yıldır hiçbir kazaya karışmamış birsürücü (7’ncibasamak),bu aysigortasını

yenilediğinde fazla 1.267lira ödüyordu.Mayıstaki yenilemede tutar 1.295lira olacak.Her ilde benzer şekilde yüzde 2.25 artış yaşanacak. Bu artış bir önceki ayın tarifesine göre yapılıyor.

Ancakbbunlar tavan fiyatlar.Sigortaşirketleri sürücülere daha düşük tarifelerle trafik sigortası poliçesi kesebilir.

