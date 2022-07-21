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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık 4 katı cezası var

21.07.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı kara yolları için belirlenen ücretleri ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerinden tahsil edilen idari para cezalarında düzenlemeye gidildi. Düzenlemeye göre, 15 günlük süreyi izleyen 30 günlük süre içinde ödeme yapılması halinde ise geçiş ücreti ile bu geçiş ücretinin bir katı idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak. Uygulama, 21 Mayıs sonrası geçişleri de kapsıyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Artık 4 katı cezası var

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Devlet Memurları Kanununda ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 Temmuz'da yürürlüğe girdiği, kanunla otoyol ve köprü geçişlerinde ödeme yapılmadan gerçekleşen geçişler için düzenleme yer aldığı hatırlatıldı.

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Tebliğe göre, ödemesiz geçiş tarihini izleyen ilk 15 günlük sürede sadece geçiş ücreti alınacak, 15 ile 45 gün arasında geçiş ücreti ve bu ücretin 1 katı tutarında idari para cezası tahsil edilecek. 45 günden sonra ise geçiş ücreti ve 4 katı para cezası uygulanacak.

45 GÜN SONRA ÖDENİRSE 4 KAT CEZA

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği 5 Temmuz'dan 45 gün öncesini kapsayan 21 Mayıs 2022 ve sonrasında yapılan ve ücreti ödenmeyen geçişler için geçerli olacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza
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