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Yeni düzenleme yapıldı! Süresi içinde ödenen cezalara yüzde 25 indirim

21.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarında ceza tutarı, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde ödenecek. Süresi içinde ödenen cezalarda yüzde 25 indirim yapılacak.

Yeni düzenleme yapıldı! Süresi içinde ödenen cezalara yüzde 25 indirim

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarının ödemesi, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde yapılacak. İdari para cezalarında indirim uygulaması, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere tatbik edilecek.

İdari para cezaları, düzenlendikleri kanunlarda ödeme süresine yönelik bir belirlemenin bulunması halinde bu sürede, bulunmaması halinde ise belirlenen 1 aylık sürede ödenecek.

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Süresi içinde ödenen idari para cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam yüzde 75'inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacak.

Öte yandan, tebliğle "7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girdiği 5 Temmuz 2022 tarihinden önce verilen idari para cezalarında indirim uygulaması konusuna da açıklık getirildi. (AA)

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