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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik cezası ve MTV borcu siliniyor! Borç yapılandırmasında 9 günü kaçıran şansını kaybedecek…

21.06.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergiler, trafik cezaları, ehliyet affı ve belediyelere olan tüm borçlara yapılandırma fırsatı getirilmişti. Ancak 31 Mayıs’ta sona ereceği açıklanan borç yapılandırma başvurusu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullanmış ve süreyi 1 ay uzatmıştı. 30 Haziran’da sona erecek başvuru süresi için son 9 güne girildi. Peki yapılandırma başvurusu nereye yapılır? İşte milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç yapılandırmasına dair tüm detaylar…

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Trafik cezası ve MTV borcu siliniyor! Borç yapılandırmasında 9 günü kaçıran şansını kaybedecek…

Kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Bu kapsamda 31 Mayıs'ta sona ereceği açıklanan devlete olan borçların yapılandırma başvurusu, bildirim ve beyan süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı. İlk taksit ve peşin ödeme tarihleri için ise son ödeme tarihi 31 Temmuz olarak belirlendi ve ek süre tanındı.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Düzenlemede tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

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EN ÇOK BAŞVURU MTV VE TRAFİK CEZALARINDAN

Başvurunun büyük bir kısmı, trafik para cezaları da dahil olmak üzere idari para cezaları ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) borçlarına ilişkin oldu. Araçların bu borçlar nedeniyle yakalanarak haczedilip satılacağı endişesi ve araç muayenelerinde sıkıntı yaşamamak isteyenlerin yapılandırmaya koştuğu ifade ediliyor.

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BORCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

İnternet Vergi Dairesi’ne giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilir ve dilerseniz ödeme yapabilirsiniz. Giriş yapmak için TC Kimlik numaranızı, anne kızlık soyadının birinci ve ikinci harflerini, ayrıca anne-baba veya çocuğun TC kimlik numarasını bilmek yeterli oluyor.

BAŞVURU NEREYE YAPILIYOR?

Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olarak veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak, bağlı olduğunuz vergi dairenize şahsen veya posta yoluyla, diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapılabilecektir.

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KREDİ KARTIYLA YAPILANDIRMA ÖDENİR Mİ?

Evet. Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler Başkanlığın www.gib.gov.tr internet adresinde yer alan interaktif vergi dairesi uygulamasından yapılabilecektir. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır.

Birinci ve ikinci taksitlerin ödeme sürelerinde yapılması koşuluyla kalan taksitlerden bir takvim yılında en fazla üç taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde düzenleme hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacak.

Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar 12 eşit taksit için 1,09; 18 eşit taksit için 1,135; 24 eşit taksit için 1,18; 36 eşit taksit için 1,27; 48 eşit taksit için 1,36 katsayısı ile çarpılacak, bulunan tutar taksit sayısına bölünerek aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

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TAKSİT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanun’un ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir.

Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.


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