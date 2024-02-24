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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafikte ‘kim kusurlu’ tartışmasına son: Eksik ve hatalı kaza tespit tutanakları geçersiz sayılıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.02.2024 11:13
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Kazaya karışan araç sahipleri kaza tespit tutanağı tutması gerekiyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konular var. Çünkü yanlış ve hatalı doldurulan kaza tutanaklatı geçersiz sayılabiliyor. Uzmanlar milyonlarca araç sahibine uyarıda bulunarak, kusurlu kişiyi aramak yerine doğru bilgiye tutanağa yazmanın önemli olduğunu belirtiyor. Sigorta şirketlerinin yaptığı incelemeye göre kusurlunun belirlendiğinin altını çiziyor.

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Trafikte ‘kim kusurlu’ tartışmasına son: Eksik ve hatalı kaza tespit tutanakları geçersiz sayılıyor

Trafikteki araç sayısı 29 milyona yaklaşırken araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir konu gündeme geldi. Doğru tutulmayan kaza tespit tutanakları geçersiz sayılıyor. Bu sebeple kaza sonrası süreç uzuyor.

TÜRKONFED Sigortacılık Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı konuya ilişkin Habertürk’e yaptığı açıklamasında, “Kaza tespit tutanağı ‘kim kusurlu’ tutanağı değildir. İnsanlar bunu karıştırıyor. Kaza olduğunda aşağı inin. Caddeyi gören birkaç resim ve kısa bir video çekin. Daha sonra arabayı çekin ve trafiği rahatlatın. Sonra aranızda kaza tutanağını tutun” uyarısında bulundu.

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KROKİYİ DETAYLI VE ANLAŞILIR ÇİZMEK ÖNEMLİ

Kaza tespit tutanağı tutanaklarını doldururken dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sürekli yapılan bazı hatalar var. “Mesela caddeyi çiziyor, caddenin adını yazmayı unuyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Olay nerede, hangi sokakta oldu? Bunlara dikkat etmek lazım. Arabanın yönü neydi. Krokiyi çizerken arabanın önünü doğru yapmak, sokağın adını yazmak çok önemli” diyen Turusan Bağcı, en sık yapılan hatanın karşı tarafın kusurlu olduğunu ispatlamaya çalışmak olduğunu söyledi. Sigorta şirketlerinin yaptığı incelemeye göre kusurluyu belirlediğinin altını çizdi.

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TRAFİK POLİSİ ÇAĞIRMAYA GEREK YOK

“Trafikte beklemeye, polis beklemeye gerek yok. Zaten polis beklerseniz çok uzun sürede geliyor. Trafiği engelliyorsunuz” ifadelerini kullanan Bağcı, bazı kazalarda trafik polisine haber verilmeden tutanak tutulmadığını belirtti ve şunları söyledi:

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5 İSTİSNAİ MADDE

“18 yaşının altında bir sürücü kazaya karışmışsa, trafik poliçesi veya ehliyet yoksa, alkol veya uyuşturucu etkisinde bir olay varsa, yaralı veya ölü varsa, kamu aracına çarptıysanız tutanak tutamıyorsunuz. Bu durumlarda mutlaka trafik polisi çağıracaksınız. Bu tutanağı onlar tutacaklar.”


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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