ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

22 Ağustos'ta Şok'a okul ve kırtasiye ürünleri geliyor! Barbie ve Hot Wheels lisanslı okul çantaları ile kalemlikler, Lector ve Meteksan defter çeşitleri, Faber-Castell, Rotring, Pritt ve Edding markalı kalem-boya setleri raflarda yerini alıyor. Ayrıca beslenme kutuları, mataralar, çalışma masası, kitaplık ve çalışma koltuğu gibi okula dönüş için tüm eksikler katalogda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Barbie okul sırt çantası 899 TL

Hot Wheels okul sırt çantası 899 TL

Barbie kalemlikli kırtasiye seti 5 parça 199 TL

Barbie kalem çantası 199 TL

Hot Wheels kırtasiye seti 4 parça 119 TL

Barbie kırtasiye seti 5 parça 199 TL

Hot Wheels çift bölmeli kalem çantası 199 TL

Meteksan A5 dikişli 40 yaprak PP kapak defter 11,95 TL

Meteksan A5 dikişli 60 yaprak PP kapak defter 14,95 TL

Meteksan A4 30 yaprak karton kapak müzik defteri 17,95 TL

Meteksan A4 dikişli 40 yaprak PP kapak defter 23,95 TL

Meteksan A4 dikişli 60 yaprak PP kapak defter 27,95 TL

Meteksan A4 dikişli 80 yaprak PP kapak defter 34,95 TL

Meteksan spiralli 20 yaprak karton kapaklı resim defteri 29,95 TL

Mini kurabiye figürlü silgi seti 24,95 TL

Figürlü not defteri 79,95 TL

Pelüş aksesuarlı not defteri 99,95 TL

Figürlü kalem çantası 199 TL

Top figürlü silgi 6'lı 49,95 TL

Top figürlü kalemtıraş 34,95 TL

Şekilli not defteri 99,95 TL

Pinli eğlenceli kapaklı defter 219 TL

Pinli mini not defteri 49,95 TL

Şekilli ödev defteri 49,95 TL

Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 149 TL

Defterli sekreterlik seti 119 TL

Lector mercanlı kurşun kalem 10'lu 39,95 TL

Lector kırmızı kalem 6'lı 24,95 TL

Lector mavi sınav silgisi 2'li 11,95 TL

Lector silgi 6'lı 19,95 TL

Hazneli kalemtıraş çift bölmeli 6,99 TL

Lector versatil kalem 34,95 TL

Yapışkanlı not kağıdı 39,95 TL

Sevimli delgeç 59,95 TL

Lector kalemli kazımalı siyah defter 49,95 TL

Lector figürlü şekilli hesap makinesi 149 TL

Renkli ataş seti 39,95 TL

Renkli not kağıdı 9,99 TL

Pritt kuru boya kalemi 12'li 149 TL

Pritt pastel boya 12'li 99,95 TL

Pritt stick yapıştırıcı 3'lü 119 TL

Pritt silinebilir pastel boya 12'li 115 TL

Pritt stick yapıştırıcı 94,95 TL

Pritt renkli mini silgi 10'lu 59,95 TL

Tanti-Tom çelik termos çeşitleri 550 TL

Lisanslı tritan matara 225 TL

Barbie / Hot Wheels lisanslı beslenme kutusu 100 TL

Figürlü tayyare matara 599 TL

Figürlü şapkalı matara 550 TL

The Bottle teddy ayıcık şekilli matara 299 TL

Bu içerik 20 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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