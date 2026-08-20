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ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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22 Ağustos - 15 Eylül 2026 tarihli şok katalog fırsatları yayında! Şokta bu hafta okul alışverişine özel kırtasiye, çanta ve defter çeşitleri geliyor. Şok market raflarında şok aktüel broşürüne özel ürünleri kaçırmayın. En yeni şok aktüel ürünler neler? Okul çantaları, defterler ve renkli kırtasiye malzemelerinin yer aldığı şok ta hafta sonu indirimleri kapsamındaki tüm fırsatları incelemek için bizi takip edin!

22 Ağustos'ta Şok'a okul ve kırtasiye ürünleri geliyor! Barbie ve Hot Wheels lisanslı okul çantaları ile kalemlikler, Lector ve Meteksan defter çeşitleri, Faber-Castell, Rotring, Pritt ve Edding markalı kalem-boya setleri raflarda yerini alıyor. Ayrıca beslenme kutuları, mataralar, çalışma masası, kitaplık ve çalışma koltuğu gibi okula dönüş için tüm eksikler katalogda!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Barbie okul sırt çantası 899 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Hot Wheels okul sırt çantası 899 TL
  • Barbie kalemlikli kırtasiye seti 5 parça 199 TL
  • Barbie kalem çantası 199 TL
  • Hot Wheels kırtasiye seti 4 parça 119 TL
  • Barbie kırtasiye seti 5 parça 199 TL
  • Hot Wheels çift bölmeli kalem çantası 199 TL

Meteksan A5 dikişli 40 yaprak PP kapak defter 11,95 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Meteksan A5 dikişli 60 yaprak PP kapak defter 14,95 TL
  • Meteksan A4 30 yaprak karton kapak müzik defteri 17,95 TL
  • Meteksan A4 dikişli 40 yaprak PP kapak defter 23,95 TL
  • Meteksan A4 dikişli 60 yaprak PP kapak defter 27,95 TL
  • Meteksan A4 dikişli 80 yaprak PP kapak defter 34,95 TL
  • Meteksan spiralli 20 yaprak karton kapaklı resim defteri 29,95 TL

Mini kurabiye figürlü silgi seti 24,95 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • Figürlü not defteri 79,95 TL
  • Pelüş aksesuarlı not defteri 99,95 TL
  • Figürlü kalem çantası 199 TL
  • Top figürlü silgi 6'lı 49,95 TL
  • Top figürlü kalemtıraş 34,95 TL

Şekilli not defteri 99,95 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Pinli eğlenceli kapaklı defter 219 TL
  • Pinli mini not defteri 49,95 TL
  • Şekilli ödev defteri 49,95 TL
  • Manyetik kapaklı yapışkanlı notluk seti 149 TL
  • Defterli sekreterlik seti 119 TL

Lector mercanlı kurşun kalem 10'lu 39,95 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 5

  • Lector kırmızı kalem 6'lı 24,95 TL
  • Lector mavi sınav silgisi 2'li 11,95 TL
  • Lector silgi 6'lı 19,95 TL
  • Hazneli kalemtıraş çift bölmeli 6,99 TL
  • Lector versatil kalem 34,95 TL

Yapışkanlı not kağıdı 39,95 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 6

  • Sevimli delgeç 59,95 TL
  • Lector kalemli kazımalı siyah defter 49,95 TL
  • Lector figürlü şekilli hesap makinesi 149 TL
  • Renkli ataş seti 39,95 TL
  • Renkli not kağıdı 9,99 TL

Pritt kuru boya kalemi 12'li 149 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 7

  • Pritt pastel boya 12'li 99,95 TL
  • Pritt stick yapıştırıcı 3'lü 119 TL
  • Pritt silinebilir pastel boya 12'li 115 TL
  • Pritt stick yapıştırıcı 94,95 TL
  • Pritt renkli mini silgi 10'lu 59,95 TL

Tanti-Tom çelik termos çeşitleri 550 TL

ŞOK a okul malzemeleri geliyor! 22 Ağustos 2026 ŞOK aktüel kataloğu 8

  • Lisanslı tritan matara 225 TL
  • Barbie / Hot Wheels lisanslı beslenme kutusu 100 TL
  • Figürlü tayyare matara 599 TL
  • Figürlü şapkalı matara 550 TL
  • The Bottle teddy ayıcık şekilli matara 299 TL

Bu içerik 20 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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