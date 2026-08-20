Marketlerde yeni dönem! Bebek bisküvileri 'şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacak

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan yeni "bebek bisküvisi" standardı taslağıyla, bebeklere yönelik üretilen bisküvilerde yeni düzenlemeler yapıldı.

Bebeklere yönelik üretilen bisküvilerde şeker miktarından ağır metal oranlarına, mikrobiyolojik kriterlerden ambalaj ve etiketleme kuralları kadar tüm detaylar ayrıntılı şekilde yeniden düzenlendi.

TUZ ORANI %1'İ GEÇEMEYECEK

Taslağa göre, bebek bisküvileri, içerdiği şeker miktarına göre “şekerli” ve “az şekerli” olmak üzere iki ayrı tipe ayrılacak. Ürünler ayrıca çeşni maddesi içerip içermediğine göre sade ve çeşnili olarak da sınıflandırılacak. Bebek bisküvilerinin içindeki tuz oranı yüzde 1’i geçemeyecek.

AĞIR METALE YAKIN TAKİP

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre; Bebek bisküvilerinde bulunabilecek kurşun ve arsenik gibi ağır metallere de sınır getiriliyor. Kurşun miktarı en fazla 0,3 miligram/kilogram, arsenik miktarı ise en fazla 0,2 miligram/kilogram olabilecek. Ayrıca bisküvilerde salmonella ve listeria gibi mikroorganizmalar için kontrol kriterleri uygulanacak.

Bu maddelerin tespiti laboratuvar ortamında yapılacak. Laboratuvar testlerinde elde edilen sonuçların belirlenen kriterlere uymaması hâlinde ilgili ürün standarda aykırı kabul edilecek. Taslakta bebek bisküvilerine eklenebilecek vitamin ve mineraller için de ayrıntılı kriterler bulunuyor. A, D, E, K ve C vitaminleri ile B grubu vitaminleri, folik asidin yanı sıra kalsiyum, demir, çinko, iyot, magnezyum ve mangan gibi mineraller için belirli miktarlar ve sınırlar yer alıyor.

AÇIKTA SATIŞ YAPILAMAYACAK

Öte yandan, bebek bisküvileri ambalajlı olarak satılacak. Ürünlerin açık veya ambalajsız şekilde satılmasına izin verilmeyecek. Ambalajların ürünü kırılmadan koruması, yağ emmemesi, rutubet çekmemesi, temiz ve kuru olması, ürünü dış etkenlerden koruması zorunlu olacak.

Taslakta ayrıca ambalajlarda “4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez” ve “Anne sütü bebekler için en uygun besindir” ifadelerinin de bulunması öngörülüyor.

ÜRETİCİDEN BEYAN İSTENECEK

Düzenlemeyle birlikte ürününü bu standarda uygun olarak ürettiğini beyan eden imalatçı veya satıcı, istenmesi hâlinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek zorunda olacak. Beyanda ürünün belirlenen standartlara uygun olduğu ve gerekli muayene ile deneylerden geçirilerek uygun sonuç alındığına ilişkin bilgiler yer alacak.