Milyonlarca çalışan bekliyor! Asgari ücrete ara zam için kritik toplantı! 3 sendika katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zamma kapıları kapatsa da milyonlarca çalışan ve sendikaların maaşta iyileştirme beklentisi sürüyor. Asgari ücrete ara zam gündemi üç sendikayı birleştirdi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, vergi, enflasyon ve asgari ücretin de aralarında olduğu konuları görüştü. Genel başkanlar, bir komisyon kurulup konfederasyonların görüş ve taleplerini içeren ortak bir bildiri oluşturulmasına karar verdi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ VE DİSK VERGİ VE ENFLASYON GÜNDEMİYLE TOPLANDI

TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç konfederasyonun genel başkanının katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti. Toplantıda, Atalay, Arslan ve Çerkezoğlu, ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin de aralarında olduğu konu başlıklarını görüştü.

Genel başkanlar, üç konfederasyondan birer temsilcinin katılımıyla komisyon kurulup, ortak bir bildiri hazırlanmasını kararlaştırdı.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in katkılarıyla oluşturulacak bildiri, gelecek hafta TÜRK-İŞ'in ev sahipliğinde üç genel başkanın katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.

(AA)





