FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı geldi: "Hükümet o kadar yanlış bir planlama yaptı ki"

Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı geldi: "Hükümet o kadar yanlış bir planlama yaptı ki"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
28.06.2024 10:10
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin gündeminde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi paketi ve asgari ücrete ara zam konuları var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ara zamma kapıları kapatırken Türk İş Başkanı Ergün Atalay, çalışanların 'darmadağın' ve 'sefalet' içinde olduğunu söyledi. Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan Atalay, hükümetin vergi paketi düzenlemesinin yanlış olduğunu Türk İş, Hak İş ve DİSK'in bu konuda ortak hareket edeceklerini söyledi.

Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı geldi: "Hükümet o kadar yanlış bir planlama yaptı ki"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemedeki bazı maddeler kamuoyunda tartışmalara neden olurken söz konusu paket için bir değerledirmede de Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay vergi için sert çıkışta bulundu, hükümetin planlamasının yanlış olduğunu söyledi. Vergi düzenlemesi aynı zamanda üç büyük işçi konfederasyonu da birleştirdi. Üç sendika düzenlemeye ilişkin ortak hareket edecek. Atalay kamuoyunun gündemindeki asgari ücrete ara zam için de oran verdi. Ara zammın mutlaka olması gerektiğini savundu.

ergün

"BENİM DİLE GETİRDİĞİM BEKLENTİYİ İNSANLAR GERÇEKLEŞECEK BİR ŞEY ZANNEDİYOR"

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la görüştüğünü söyleyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Ergün Atalay'ı programa davet etmek için aradım. Ergün Bey'le ücret zamlarını konuşmak istedim. Ergün Bey de 'Gelmeyeyim' dedi. Neden gelmediğini sordum. Ergün Atalay da 'Benim dile getirdiğim beklentiyi insanlar gerçekleşecek bir şey zannediyor. Ben söylüyorum ama yetki bende değil. Talep tarafındayım yetki tarafında değilim. Gelip bir şey söylersem insanları yanlış bir beklentiye sokarım' dedi."

Fatih Altaylı, "Bir yandan haklı, bir yandan haksız. Şöyle haklı yetki bende değil diyor evet yetki onda değil ama üretimden gelen gücü kullanma yetkisi onda. Yani sendikalarda. Sendikalar üretimden gelen güçlerini kullanmaya kalktılarında grevler erteleniyor da." yorumunu yaptı.

asgari-ucret-isci-kolaj-1717986

"ÇALIŞANLAR DARMADAĞIN, GEÇİNEMİYOR, ÇARESİZ"

Ergün Atalay, çalışanlardan bahsederek herkesin darmadağın olduğunu söyledi. Altaylı, Atalay'ın "Artık insanların gidecek yolu kalmadı, duvara dayandılar. İnsanlar geçinemiyor, sefaletin pençesindeler, çaresizler. Bir beklenti var. Çaresiz bir bekleyiş içerisindeler. Bu yaz aylarında bir ara zam olmadan olmaz. " dediğini aktardı. Altaylı'nın aktardığına göre Atalay şunları dile getirdi:

çalışan

MİNİMUM YÜZDE 30 ZAM...

Altaylı, Atalay'ın gerek asgari ücrete gerekse daha yüksek ücretlere önemli bir zam beklediğini, önemli bir zamdan kastının minimum yüzde 30'lar civarında olduğunu söyledi. Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

asgariücret

"YÜZDE 30 ZAM ALSAK ONUN ÖMRÜ 3 AY"

"Bizim bunları söyleyebileceğimiz bir masa yok. Görüşmelerimizde iletiyoruz ama bunları resmen söylememizi gerektirecek veya dinleteceğimiz masa yok şu anda. Aslında mesele zam değil. Mesele bu zammı verirken bu zammı eritmeyecek olan önlemlerin de olması. Bugün biz yüzde 30 zam alsak onun ömrü 3 ay. 3 ay sonra o zam sıfırlanacak. Sadece zam üzerinden konuşmak doğru olmaz başka şeyler de konuşmak lazım.

asgari

DİKKAT ÇEKEN VERGİ ÇIKIŞI

En önemli mesele vergi. Bu vergi dilimleriyle ilgili hükümet o kadar yanlış bir planlama yaptı ki, eskiden biz vergi dilimini kasımda geçerdik. Bugün o kadar yanlış belirlendi ki oranlar, limitler... Mart ayından itibaren bizim vergiden dolayı maaşlar tırpanlanmaya başlıyor. 12 ay çalışıyoruz 10.5 aylık maaş alabiliyoruz.

çalışan

ÜÇ SENDİKA BİRLEŞTİ

Esas mesele vergi dilimlerinde. Vergi dilimleri düzeltilmeden artışlar bir şey ifade etmiyor. Cenevre'deki ILO toplantısında ben HAK -İş ve DİSK Genel Başkanları ile konuştum. Burada ortak hareket etme kararı aldık. Biz burada ortak hareket edeceğiz."

ödeme

CHP'NİN MAAŞ MİTİNGİ

Özgür Özel'in maaşlarla ilgili miting davetine Atalay katılmayacağını, "Ben gelemem, ben gelirsem birdenbire iş başka siyasi kimliğe bürünüyor. Bu sefer başkalarının mitinglerine gitmem gerekir ama bütün genel başkan yardımcılarımı, şube başkanlarımı, çalışanları hepsinin mitinge katılmasını sağlarız. Ben şahsen gelemem. Size gelirsem herkese gitmek zorunda kalırım."

Altaylı ise, "Üç büyük işçi konfederasyonu vergi konusunda bir araya gelme kararı almışlar. Bence bir şeyi değiştirmiş. Siyasi iradeye toslar. Erdoğan yapalım derse yaparlar yapmayalım derlerse yapmazlar. Bilmiyoruz ne olmayacağını" görüşünü savundu.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu'nun işleyişi değiştiBireysel Emeklilik Danışma Kurulu'nun işleyişi değişti
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düştü! Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi düştü!
Anahtar Kelimeler:
Ergün Atalay vergi emekli zammı türk iş Asgari ücret ara zam
En Çok Okunan Haberler
Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

Müdür yardımcısı cinayetinde sır perdesi aralandı! Ölüm emri Yunanistan'dan geldi

'Sapıktır' Bir ili karıştıran ilan! '3 yaşındaki çocuğa...' Her yere astılar

'Sapıktır' Bir ili karıştıran ilan! '3 yaşındaki çocuğa...' Her yere astılar

Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı!

Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı!

Emekli zammında kök maaş bilmecesi! Maaşı 8 bin TL ve altında olanlar için o tehlike kapıda!

Emekli zammında kök maaş bilmecesi! Maaşı 8 bin TL ve altında olanlar için o tehlike kapıda!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Ticari kredilerini erken kapatanlar dikkat! Önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bundan sonra...

Ticari kredilerini erken kapatanlar dikkat! Önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bundan sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.