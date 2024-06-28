Vergi düzenlemesi üç büyük işçi konfederasyonu birleştirdi! Türk İş Başkanı'ndan sert vergi çıkışı geldi: "Hükümet o kadar yanlış bir planlama yaptı ki"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Düzenlemedeki bazı maddeler kamuoyunda tartışmalara neden olurken söz konusu paket için bir değerledirmede de Türk İş Başkanı Ergün Atalay'dan geldi. Atalay vergi için sert çıkışta bulundu, hükümetin planlamasının yanlış olduğunu söyledi. Vergi düzenlemesi aynı zamanda üç büyük işçi konfederasyonu da birleştirdi. Üç sendika düzenlemeye ilişkin ortak hareket edecek. Atalay kamuoyunun gündemindeki asgari ücrete ara zam için de oran verdi. Ara zammın mutlaka olması gerektiğini savundu.

"BENİM DİLE GETİRDİĞİM BEKLENTİYİ İNSANLAR GERÇEKLEŞECEK BİR ŞEY ZANNEDİYOR"

Türk İş Başkanı Ergün Atalay'la görüştüğünü söyleyen Altaylı şu ifadeleri kullandı:

"Ergün Atalay'ı programa davet etmek için aradım. Ergün Bey'le ücret zamlarını konuşmak istedim. Ergün Bey de 'Gelmeyeyim' dedi. Neden gelmediğini sordum. Ergün Atalay da 'Benim dile getirdiğim beklentiyi insanlar gerçekleşecek bir şey zannediyor. Ben söylüyorum ama yetki bende değil. Talep tarafındayım yetki tarafında değilim. Gelip bir şey söylersem insanları yanlış bir beklentiye sokarım' dedi."

Fatih Altaylı, "Bir yandan haklı, bir yandan haksız. Şöyle haklı yetki bende değil diyor evet yetki onda değil ama üretimden gelen gücü kullanma yetkisi onda. Yani sendikalarda. Sendikalar üretimden gelen güçlerini kullanmaya kalktılarında grevler erteleniyor da." yorumunu yaptı.

"ÇALIŞANLAR DARMADAĞIN, GEÇİNEMİYOR, ÇARESİZ"

Ergün Atalay, çalışanlardan bahsederek herkesin darmadağın olduğunu söyledi. Altaylı, Atalay'ın "Artık insanların gidecek yolu kalmadı, duvara dayandılar. İnsanlar geçinemiyor, sefaletin pençesindeler, çaresizler. Bir beklenti var. Çaresiz bir bekleyiş içerisindeler. Bu yaz aylarında bir ara zam olmadan olmaz. " dediğini aktardı. Altaylı'nın aktardığına göre Atalay şunları dile getirdi:

MİNİMUM YÜZDE 30 ZAM...

Altaylı, Atalay'ın gerek asgari ücrete gerekse daha yüksek ücretlere önemli bir zam beklediğini, önemli bir zamdan kastının minimum yüzde 30'lar civarında olduğunu söyledi. Atalay sözlerini şöyle sürdürdü:

"YÜZDE 30 ZAM ALSAK ONUN ÖMRÜ 3 AY"

"Bizim bunları söyleyebileceğimiz bir masa yok. Görüşmelerimizde iletiyoruz ama bunları resmen söylememizi gerektirecek veya dinleteceğimiz masa yok şu anda. Aslında mesele zam değil. Mesele bu zammı verirken bu zammı eritmeyecek olan önlemlerin de olması. Bugün biz yüzde 30 zam alsak onun ömrü 3 ay. 3 ay sonra o zam sıfırlanacak. Sadece zam üzerinden konuşmak doğru olmaz başka şeyler de konuşmak lazım.

DİKKAT ÇEKEN VERGİ ÇIKIŞI

En önemli mesele vergi. Bu vergi dilimleriyle ilgili hükümet o kadar yanlış bir planlama yaptı ki, eskiden biz vergi dilimini kasımda geçerdik. Bugün o kadar yanlış belirlendi ki oranlar, limitler... Mart ayından itibaren bizim vergiden dolayı maaşlar tırpanlanmaya başlıyor. 12 ay çalışıyoruz 10.5 aylık maaş alabiliyoruz.

ÜÇ SENDİKA BİRLEŞTİ

Esas mesele vergi dilimlerinde. Vergi dilimleri düzeltilmeden artışlar bir şey ifade etmiyor. Cenevre'deki ILO toplantısında ben HAK -İş ve DİSK Genel Başkanları ile konuştum. Burada ortak hareket etme kararı aldık. Biz burada ortak hareket edeceğiz."

CHP'NİN MAAŞ MİTİNGİ

Özgür Özel'in maaşlarla ilgili miting davetine Atalay katılmayacağını, "Ben gelemem, ben gelirsem birdenbire iş başka siyasi kimliğe bürünüyor. Bu sefer başkalarının mitinglerine gitmem gerekir ama bütün genel başkan yardımcılarımı, şube başkanlarımı, çalışanları hepsinin mitinge katılmasını sağlarız. Ben şahsen gelemem. Size gelirsem herkese gitmek zorunda kalırım."

Altaylı ise, "Üç büyük işçi konfederasyonu vergi konusunda bir araya gelme kararı almışlar. Bence bir şeyi değiştirmiş. Siyasi iradeye toslar. Erdoğan yapalım derse yaparlar yapmayalım derlerse yapmazlar. Bilmiyoruz ne olmayacağını" görüşünü savundu.





