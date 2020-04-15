Milyonlarca çalışanı ilgilendiren dört kritik değişiklik!

Geçen hafta gündeme gelen, işten çıkarmaları 3 ay süreyle yasaklayan 62 maddelik kanun teklifi 15 maddeye indirilerek AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM’ye sunuldu. Teklifin çalışanları ilgilendiren maddelerinde, ilk haline göre önemli değişiklikler yapıldı. Teklife göre, İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi için, kanunun yayımlanacağı tarihten itibaren 3 ay fesih yasağı uygulanacak. İşveren, üç ay işçiyi işten atamayacak. Cumhurbaşkanı, işten çıkarma yasağı süresini 6 aya kadar uzatabilecek. İşveren bu süre boyunca sadece ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve sebeplerin varlığı durumunda işçiyi işten çıkartacak. ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARTILAN İŞÇİ İŞ AKDİNİ FESHEDEMEYECEK Habertürk'te yer alan habere göre; İşveren, işten çıkarma yasağının uygulandığı dönemde işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek. İş Kanunu’na göre, zorlayıcı sebeple iş yerinde işin durması ve bu durumun bir haftayı aşması halinde işçi açısından iş akdini haklı fesih sebebi ortaya çıkıyor. Bu durumda işçi iş sözleşmesini feshedip, kıdem tazminatını alabilir.

Kanun teklifine konulan düzenleme ile ücretsiz izne çıkartılan işçinin kıdem tazminatı alarak işten ayrılması önleniyor. Buna göre, işten atma yasağı döneminde işverenin işçiyi ücretsiz izne çıkartması, işçiye iş akdini geçerli sebebe dayanarak feshetme hakkı vermeyecek. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HIZLANDIRILACAK Teklif ile kısa çalışma ödeneğini bağlama süreci hızlandırılacak. Kısa çalışma başvuruları öncelikle iş müfettişlerince inceleniyor. KOVİD-19 pandemisi dolayısıyla süreç hızlandırılmasına karşın, inceleme 60 güne kadar ulaşabilecekti. Bu da işçilerin ödenek almasını geciktiriyordu. Teklife göre, KOVİD-19 sebebiyle işverenlerin yaptıkları kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeyecek. İşverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faiziyle işverenden istenecek. ÖNCELİK KISA ÇALIŞMAYA VERİLECEK Teklifin ilk halinde, işten çıkarma yasağı döneminde ücretsiz izne çıkartılan ve 15 Mart’tan sonra işsiz kalıp da işsizlik maaşı alamayan herkese günlük 39.24 TL (aylık net 1.168 TL) ücret desteği sağlanması öngörülüyordu. Bu durumda, işverenin kısa çalışma formaliteleri ile uğraşmak yerine doğrudan işçileri ücretsiz izne çıkartma kolaycılığına kaçabileceğinden endişe ediliyordu.