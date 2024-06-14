Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bayram izniyle ilgili dikkat çeken 3,5 gün detayı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu için Kurban Bayramı izninin 9 güne çıkarıldığını duyurmasının ardından çalışanların da izin hesapları başladı. Kamuda çalışanların Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süre de idari izin kapsamına alındı.

HaberTürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre, idari izin kararı özel sektördeki iş yerlerini bağlayan bir karar değil. Ancak, İş Kanunu’na tabi olup yıllık izin kullanan kişiler de dokuz günlük tatil yapabilecek. İş Kanunu’na göre yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması koşuluyla bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.

İşveren kabul ederse işçi bir günlük bölümler halinde de yıllık izin kullanabilir.

BAYRAMLA ÇAKIŞAN GÜNLER YILLIK İZİNDEN DÜŞMEZ

Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin sürelerinden sayılmaz.

YILLIK İZNİNDEN 3,5 GÜN KULLANMIŞ SAYILACAK

Buna göre, 15 – 23 Haziran tarihlerinde 9 gün tatil yapan bir işçi fiilen 15 Haziran Cumartesi yarım gün, bayram sonrası perşembe, cuma ve cumartesi tam gün olmak üzere yıllık izninden 3,5 gün kullanmış sayılacak. Geri kalan 5,5 günlük iznin 4,5 günü bayram tatiline, son pazar günü de hafta tatiline denk geldiği için yıllık izin süresinden düşülmeyecek.

BAYRAM MESAİSİ

Bazı sektörlerde 9 gün süreyle tatil uygulanırken, bazı sektörlerde nöbetleşe çalışma devam ediyor. Turizm, sağlık personeli ile özel güvenlik görevlileri bayram günlerinde çalışmak zorunda kalıyor. Milli bayram ve dini bayramlarda çalışan işçilere, çalıştıkları her gün için bir günlük ücret tutarında ödeme yapılması gerekir. Bayramda 2 gün çalışan işçiye haziran ayında 30 gün yerine 32 günlük ücret ödenir.







