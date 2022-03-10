Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hem işinizi hem tazminat hakkınızı elinizden alıyor

İşverenin ve çalışanların iş yerinde dikkatli olması gereken durumlar bulunuyor. İş yerindeki bazı tutumlarınız karşısında tazminatsız işten çıkarılma riskiniz bulunuyor. Örneğin işverenin açıkça veya örtülü izni olmadan iş yerinde internetin özel amaçlı kullanımı yasaktır.

Bir özel şirket çalışanı, iş arkadaşları ile kurduğu Whatsapp grubu üzerinden yetkililere hakaret içeren kelimeler kullandığı gerekçesiyle işinden oldu ve bu durum hukuka yansıdı. Bölge mahkemesi değerlendirmeler sonucunda işvereni haklı buldu. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Mahkemede ise özel hayata saygı ve haberleşme hürriyeti haklarının ihlal edildiğine hükmederek, kişi haklı bulundu. İş sözleşmesinde aykırı bir şart yer almadığı sürece ve çalışan işini aksatmadığı, iş arkadaşlarına zarar vermediği sürece Whatsapp kullandığı için iş sözleşmesi tazminatsız iş sözleşmesi iptal edilemez.

ÖZEL AMAÇLI KULLANIM YASAK

Ancak iş yeri tarafından çalışana sağlanan bilgisayar, telefon ya da internet gibi iletişim araçlarının kişisel kullanılması 'sanal kaytarma'ya giriyor. Bu noktada sanal kaytarma nedeniyle çalışanın iş sözleşmesi iptal edilebiliyor ve çalışan tazminatsız işten atılabiliyor. Burada iş sözleşmesi de dikkate alınması gerekiyor. İşveren bu sözleşme ile çalışanın mesai saatleri içerisindeki sosyal medya kullanımını büyük ölçüde yasaklayabiliyor. Yargıtay kararında, “İşverenin açıkça veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Örtülü veya iş sözleşmesi ile açıkça internetin özel olarak kullanabileceğine dair izin yoksa işçi işyerinde özel amaçlı olarak internet kullanamaz. Ancak bu yasak, istisnai acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden dolayı meşru bir şekilde delinebilir, bu da sınırsız değildir. İzin örtülü olarak da verilebilir. İşyerinde en az altı ay boyunca işveren tarafından özel amaçlı kullanımın fark edilmesine rağmen ses çıkarılmamış olması, örtülü izin olarak değerlendirilmelidir” ifadeleri yer alıyor.



TAZMİNATSIZ HAKKI YANIYOR

Sanal kaytarma konusu işçinin iş sözleşmesinin feshine neden olabilir ve yargı da bu yönde karar verebilir. Çalışanın illegal ya da yasaklı sitelere girmesi de tazminatsız işten atılma sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda da Yargıtay'ın, işvereni haklı bulduğu birçok karar vardır.

Çalışanların iş sözleşmesinde, sosyal medya kullanımıyla alakalı konunun yer alıp almadığını bilmesi gerekiyor. Çünkü bu durum, sözleşmenin feshi sonucunu meydana getirebiliyor. Ayrıca işveren, iş yerinde sosyal medya kullanımına, hukuka uygun şekilde sınırlama da getirebiliyor.

