Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Emeklilik sisteminde yeni düzen: Ne kadar çok çalışırsanız 'ödülünüz' o kadar fazla olacak!

Nüfusta artık genç nüfus yerine yaşlı nüfus ağır basmaya başladı. Bu durumdan dolayı çalışma hayatında bazı problem görülüyor. Yaşlı nüfusun artmasından dolayı sosyal güvenlik sisteminin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde de yaşlı nüfusun ağır basmaya başladığı görülüyor. Sosyal güvenlik sistemleri incelendiğinde ise çalışma süresinin uzatmak için teşvik edici politikalar kullandıkları görülüyor.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş'ın Türkiye Gazetesi'nde kaleme aldığı yazıda, Türkiye'de emeklilik sisteminin ödüllendirme yöntemi değil cezalandırma yöntemi olduğunu aktardı. Karakaş, 2024 yılında emekli olanların maaşlarının 2025 yılında emekli olanlara yüzde 30 daha fazla maaş alacaklarını belirtti.

Hükümetin uzun yıllardan beri sosyal güvenlik sisteminde vatandaşların daha çok çalışmasına teşvik etme hedefinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini savunan Karakaş, EYT kapsamında şartları tutan SSK ve Bağ-Kur'lu olan 2 milyon vatandaşın emekli olduğunu belirtti.

MİLYONLARCA ÇALIŞAN İÇİN ÖNEMLİ

SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) sigortalılarının çalıştıkça yüksek emekli maaşı alması yönünde yasal bir düzenleme yapılması milyonlarca çalışan için olumlu bir adım olacağını kaydeden Karakaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Mevcut emeklilik hesaplamalarında genel olarak sigortalı çalışmaya başlanan tarih ve yasal değişikliklerin yapıldığı andaki sigortalılık süresi önem taşımaktadır.

Yapılan hesaplamada üç farklı dönem dikkate alınmaktadır. Hesaplamada dikkate alınan üç dönem arasında hem aylık bağlama oranı hem de Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla gelişme hızının dikkate alınması bakımından ciddi farklar bulunmaktadır"

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE YENİ SOLUK GELİYOR

Hükümetin planını aktaran Karakaş, şu cümleleri kurdu:



"Hükûmetin plan ve programlarında sosyal güvenlikle ilgili yer alan hedefler arasında; emeklilik sisteminden erken çıkışı önlemek ve sistemden ortalama çıkış yaşının yükseltilmesi için sigortalıların çalışmasını teşvik etmek amacıyla emeklilik parametreleri gözden geçirilmesi öngörülmektedir"

25 yıldan sonraki çalışmalarda her bir yıl için ABO’da ilave artışlar öngören yeni bir sistem hayata geçirilebileceğini belirten Karakaş, "Böylece daha fazla çalışanın daha fazla emeklilik maaşı ile ödüllendirilmesi sonucu ortaya çıkacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.