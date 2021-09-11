Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşınız eksik yattıysa...

İşçilerin haklarını bilmeleri son derece önemli. Eksik yatan maaştan, zamanında ödeme alamamaya, fazla mesai ücretinden, tatil günlerinde çalıştırılanlara ve daha pek çok konuda yapılması gerekenleri bir araya getirdik. Madde madde içilerin bilmesi gereken hakları…

İŞÇİ ZAMANINDA ÖDENMEYEN MAAŞIN FAİZİNİ İSTEYEBİLİR

Aldığınız maaş patronunuz size sırf ceza olsun diye eksik yattıysa böyle bir hakkı bulunmamaktadır. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası uygulayamaz. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintiler işçiye gerekçesiyle bildirilir. İş kanuna göre ücreti zamanında ödenmeyen çalışan da faizini isteyebilir. Yasada işçiye ücretin en geç ayda bir ödeneceği ve iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin 1 haftaya kadar indirilebileceği belirtiliyor.

MAAŞI ÖDENMEYEN İŞÇİ, İŞ GÖRMEKTEN KAÇINABİLİR Mİ?

Yasaya göre ödenme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ücreti ödenmeyen işçi, iş görmekten kaçınabilir. Ödenmeyen ücretlere en yüksek mevduat faizi uygulanır. Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin bu nedenle, iş sözleşmesi feshedilemez, işçinin yerine yeni işçi alınamaz ve yapılan işler başkasına yaptırılamaz.

FAZLA ÇALIŞMA NASIL ÜCRETLENDİRİLİR?

İş Kanunu'na göre haftalık çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği işlerde, her 1 saat fazla çalışma için verilecek ücret, normal saatlik çalışma ücretinin yüzde 50 yükseltilmesi suretiyle tespit edilir. İş Kanunu'na göre fazla çalışma için haftalık 45 saatin aşılması gerekir. Denkleştirme esasının uygulandığı haller dışında haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma kapsamında. 44 saatlik çalışma için işverenin fazla çalışma ücreti ödeme yükümlülüğü yok.

TATİLDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİYE ÖDEME YAPILIR MI?

İşçiler ulusal bayram ve genel tatil kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa her gün için ücret ödenir İşyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63'üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme veriliyor.



