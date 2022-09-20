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Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! Destekleme ödemeleri 6 ay öne çekildi

20.09.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren haber geldi. Destek ödemeleriyle ilgili flaş karar verildiç 2023’ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildi.

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiriyor! Destekleme ödemeleri 6 ay öne çekildi

Tarım ve Orman Bakanlığı; normal şartlarda 2023’ün Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 yılı mazot ve gübre desteğini 6 ay öne çekti. Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ; önümüzdeki günlerde çiftçilerin hesaplarına yatırılması planlanan 2022 mazot ve gübre desteklerinin Ekim ayında yeni yıl için hazırlıklara başlayacak çiftçiyi rahatlatacağını söyledi.

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“ÇİFTÇİMİZİN EN ÖNEMLİ GİRDİLERİ MAZOT VE GÜBRE”

Başkan Çetindağ; “2022 yılında verimli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Bu sene devletimiz tarafından açıklanan alım fiyatları da çiftçimizi memnun etti. Artık üreticilerimiz 2023 yılı için hazırlıklara başlamak üzere. Biliyorsunuz çiftçimizin en önemli girdileri mazot ve gübre. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi; 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini dile getirdi. Bu önemli bir gelişme.

DOĞRUDAN HESAPLARA YATIRILACAK

Destekleme ödemeleri; çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartına doğrudan yüklenecek. Mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası kartına ayni olarak yüklenecek, nakdi olarak kullanılmasına izin verilmeyecek. Üreticilerimiz o kartı kullanarak gidecek mazot ve gübreyle ilgili alışverişini yapacak. Bakanlığımızın aldığı bu kararı yerinde buluyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz; çiftimizi rahatlatacak ancak çiftçilerimizin üretebilmesi için mazot ve kimyevi gübre fiyatlarının düzenlenmesi gerektiğini de bir kez daha dile getiriyoruz” dedi. (İHA)

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Çiftçi destek
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