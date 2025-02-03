Milyonlarca emekli bu sorunun cevabını bekliyor: 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?'

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyelerinde zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024'TE 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

İlk olarak 2018 yılında bin lira olarak uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi sırasıyla; 2021’de bin 100 liraya, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. 2024 yılında ise bu rakam 3 bin liraya yükseldi.

Bu sene emekli ücretlerine yapılan yüzde 15,75'lik zam oranı bayram ikramiyelerine de uygulanırsa, 3 bin 472 liraya çıkacak.

ZAM YAPILIRSA EN AZ 3 BİN 500 LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre ikramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

1 MART'TA GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

AK Parti kaynakları, ikramiye artışına ilişkin henüz bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli olduğunu belirten kaynaklar, ikramiyenin 3 bin lira olarak kalması halinde maliyetinin 100 ila 110 milyar lira arasında olacağını belirtti. Kaynaklar, bir artış söz konusu olursa bütçeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla beraber emekli ikramiyelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.