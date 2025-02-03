Milyonlarca emekli bu sorunun cevabını bekliyor: 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?'

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyelerinde zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.
İlk olarak 2018 yılında bin lira olarak uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi sırasıyla; 2021’de bin 100 liraya, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. 2024 yılında ise bu rakam 3 bin liraya yükseldi.
Bu sene emekli ücretlerine yapılan yüzde 15,75'lik zam oranı bayram ikramiyelerine de uygulanırsa, 3 bin 472 liraya çıkacak.
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre ikramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.
AK Parti kaynakları, ikramiye artışına ilişkin henüz bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli olduğunu belirten kaynaklar, ikramiyenin 3 bin lira olarak kalması halinde maliyetinin 100 ila 110 milyar lira arasında olacağını belirtti. Kaynaklar, bir artış söz konusu olursa bütçeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla beraber emekli ikramiyelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.
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