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Milyonlarca emekli bu sorunun cevabını bekliyor: 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?'

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
03.02.2025 17:39
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler gözünü kulağını bayram ikramiyesinden gelecek haberlere çevirdi. Bu yıl bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken, bazı tahminler de gündeme gelmeye başladı. Buna göre eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75'lik zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa Ramazan Bayramı ikramiyesi 3 bin 472 lira olacak. Henüz çalışma olmasa da mart ayında emekli ikramiyelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca emekli bu sorunun cevabını bekliyor: 'Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?'

Ramazan Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekliler bayram ikramiyelerinde zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024'TE 3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLDİ

İlk olarak 2018 yılında bin lira olarak uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesi sırasıyla; 2021’de bin 100 liraya, 2023’te ise 2 bin liraya çıkarıldı. 2024 yılında ise bu rakam 3 bin liraya yükseldi.

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Bu sene emekli ücretlerine yapılan yüzde 15,75'lik zam oranı bayram ikramiyelerine de uygulanırsa, 3 bin 472 liraya çıkacak.

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ZAM YAPILIRSA EN AZ 3 BİN 500 LİRA OLMASI BEKLENİYOR

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre ikramiyeye zam yapılması halinde en az 3 bin 500 lira olması bekleniyor. Aynı zamanda 4 bin 500 liraya kadar çıkabileceği belirtiliyor.

1 MART'TA GÜNDEME GELMESİ BEKLENİYOR

AK Parti kaynakları, ikramiye artışına ilişkin henüz bir çalışma yapılmadığını kaydetti. Yaklaşık 16 milyon 650 bin emekli olduğunu belirten kaynaklar, ikramiyenin 3 bin lira olarak kalması halinde maliyetinin 100 ila 110 milyar lira arasında olacağını belirtti. Kaynaklar, bir artış söz konusu olursa bütçeye de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ramazan ayının 1 Mart'ta başlamasıyla beraber emekli ikramiyelerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı emekli ikramiye
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