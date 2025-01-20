Milyonlarca emekli'nin beklediği haber geldi: Emekli ikramiyelerinde dikkat çeken tarihler ve beklenen zamlı rakamlar

Hükümet, Ramazan Bayramı öncesinde 16,8 milyon emekliye ikramiye ödemesi yapacak. İkramiyelerin, 28 Mart Cuma gününe kadar emeklilerin hesaplarına yatırılması planlanıyor. Geçen yıl iki bayram için toplamda 6 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin, bu yıl 8-10 bin lira arasında olması bekleniyor. Mart ayına kadar emekli olanlar da bu ödemelerden faydalanabilecek.

KESİN TARİH SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri, 2018 yılından bu yana yılda iki kez düzenli olarak yapılıyor. Bu yıl da Ramazan Bayramı 30 Mart-1 Nisan, Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak. Ödemelere ilişkin kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklanacak.

Geçmiş yıllara bakıldığında, emekli ikramiyesi 2018’de her bayram için 1000 lira, 2021’de 1100 lira, 2023’te 2 bin lira ve 2024’te 3 bin lira olarak belirlenmişti. Bu yılki artış, milyonlarca emeklinin merakla beklediği konular arasında yer alıyor.

YENİ EMEKLİLER DE YARARLANABİLECEK

Bu yıl emekli olanlar da bayram ikramiyesi alacak. Hem eş hem de anne-babadan ölüm aylığı alanlar ikramiyesi 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı daha yüksekse o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin, dul eş hem baba hem de kocadan aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından aldığının oranı yüzde 25 ise ikramiyesi (her bir bayram için 4 bin lira olması durumunda) 2 bin lira, iki bayram için toplam tutar tutar 4 bin lira olacak.

EMEKLİ VE MALUL AYLIĞI ALANLAR TAM ALACAK

Bayram ikramiyesini emekliler, maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse ikramiyeden hak sahibi eş ve çocuklar da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında yararlanıyor. Ödeme hisse oranları doğrultusunda paylaştırılıyor. Vefat eden emeklinin aylığını sadece eşi alıyorsa ve hisse oranı yüzde 75 ise eşe yapılacak bayram ikramiyesi ödemesi (4 bin lira olması durumunda) 3 bin lira, iki bayram için 6 bin lira ödenecek. Eğer eşin yüzde 50, 2 çocuğunun yüzde 25’er hissesi varsa (4 bin lira olması durumunda), eşin ikramiyesi ilk bayramda 2000 lira, çocuklarınki de biner lira olacak. Bu durumda yılda 2 kez eşe 4000 lira çocuklara da 2000 lira ödenecek.

İŞ GÖREMEZLİK ORANI GÖZ ÖNÜNDE TUTULACAK

Bayram ikramiyesi için herhangi bir iş başvurusuna ihtiyaç bulunmuyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi aylık aldıkları hesaba yatırılmak suretiyle bir başvuruya gerek kalmaksızın ödeniyor. İş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlara da ikramiye yatıyor. Bu kapsamdaki ödemeler sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 50 oranında göremez olduğu tespit edilmişse (4 bin lira olması halinde) 2000 lira bayram ikramiyesi ödenecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATMAYA BAŞLADI

Emeklilerin 2025 yılı itibarıyla zamlanan aylıkları da hesaplara yatmaya başladı. SSK emeklileri 17 Ocak itibarıyla aylıklarını zamlı alırken, Bağ-Kur emeklilerinin de 25 Ocak’tan itibaren hesaplara yatacak. En düşük emekli aylığı da geçen hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yapılan yasal düzenlemeyle 14 bin 469 liraya çıkarıldı. Meclis 28 Ocak tarihine kadar tatile girerken, yasal düzenlemenin Genel Kurul aşaması tatil sonrasına kaldı. Bu nedenle en düşük emekli aylıkları hesaplara 12 bin 500 lira olarak yatırılırken aradaki bin 969 liralık fark düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından şubat ayında hesaplara yatırılacak.

BANKA PROMOSYONLARI DA ARTTI

Emekli aylıklarıyla birlikte banka promosyonları da yükseldi. Bankalar emeklilerin aldıkları aylıklara göre promosyon tutarlarını da yeniden belirledi. Daha önce promosyon alan emekliler mevcut sözleşmelerini iptal ederek yeni rakamlarla anlaşma yapma hakkına sahip bulunuyor. Emeklilere promosyon 20-24 bin liraya kadar çıkarken, SGK da bankalarla görüşmeler yapacak.

PROMOSYON GÖRÜŞMELERİNİN MART AYINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

SGK’nın promosyon görüşmelerini mart başında tamamlanması bekleniyor. Kurum her yıl bankalarla yapılan görüşmeler doğrultusunda aylık aralıklarına göre yapılacak promosyon tutarlarını duyuruyor. Üç yılını dolduranlar yeni taahhütname imzalayıp parasını alıyor. Bankalar inisiyatifleri ile SGK ile imzalanan protokolün üzerinde ödeme yapabiliyor.

İŞTE EMEKLİLER İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

1-5 Ocak: Memur emeklilerine zamlı maaş.

17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş.

25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

24-28 Mart: İkramiye ödemesi.

30 Mart-1 Nisan: Ramazan Bayramı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ

2-5 Haziran: İkramiye ödemesi.

6-9 Haziran: Kurban Bayramı.

(CNBC-E)