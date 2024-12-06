Milyonlarca emekli Ocak ayına kilitlendi! Cevdet Yılmaz'ın açıklaması sonrası ufukta en düşük emekli aylığı göründü: 'Hiçbir şekilde memnun etmez'

En düşük emekli aylığında güncelleme yapılacak mı? Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün canlı yayında milyonların merak ettiği soruları yanıtladı. En düşük emekli aylığı için de konuşan Yılmaz, "Mutlaka bir değerlendirme yapacağız" sözlerini kullandı. Yılmaz'ın bu açıklaması sonrası emekliler ocak ayında maaşlarına gelecek zam oranını merak etmeye başladı.

HaberTürk'ün canlı yayınında konuşan Ahmet Kıvanç, Yılmaz'ın açıklamasının çok kritik olduğunu ifade ederek, "Sayın Yılmaz, temkinli konuşması ile tanınan biri. Ön hazırlık olmadan böyle bir açıklama yapmaz. Bundan dolayı en düşük aylıkla ilgili bir çalışma yapılacağını varsıyoruz" sözlerini kullandı.

Yılmaz, maaş tablosu ile canlı yayında hesaplama yaparak şu cümleleri kaydetti:



"En düşük emekli aylığı için bir çalışma olmamış olsaydı durum ne olurdu diye baktığımızda çıkan tablo şu şekilde:

Kök aylığı 10 bin 680 TL altında olan kişilerin ocak ayında artış olmayacaktı. Onların emekli aylığı yine 12 bin 500 lira olarak devam edecekti. Bu yılın temmuz-aralık döneminde enflasyon yüzde 16-17 dolayında bekleniyor.

Yüzde 17'yi esas aldığımızda ise 10 bin 680 liranın altında alanların maaşlarında artış olmayacaktı.

Onun üzerinde maaş alanların maaşları ise 11 bin lira alanın birinin maaşı 12 bin 870 lira olacaktı yani 370 liralık bir artış olacaktı.

Kök aylığı 12 bin lira olan birinin maaşı ise 14 bin 40 lira olacaktı. 12 bin 500 lira alan biri ise 14 bin 625 lira maaş alacaktı"

Yılmaz'ın açıklaması sonrasu en düşük emekli aylığında artış olabileceğini dair yorumların yapıldığını kaydeden Kıvanç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"2019 yılından beri yapılan artışların hiçbirinde kök aylıklara zam yapılmadı. Kök aylıklarına bir artış yapılmasına sıcak bakılmıyor. Sadece belli bir seviye tespit edildi en düşük emekli aylığı olarak. Tespit edilen seviye olarak aylıkları karşılanması uygulaması yapıldı. Yani, normalde kök aylığı 8 bin lira olan birisinin kök aylığı 12 bin 500 lira olacaktı. Bu 4 bin 500 liralık kısım hazine tarafından karşılandı. Bu uygulamanın aynı şekilde devam edileceğine düşünüyorum"

Kıvanç, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına paralel bir artış olursa en düşük emekli aylığı yaklaşık 12 bin 500 liralık bir rakama ulaşacaktır diyerek, "Belki bu biraz aşağıda 14 bin ya da 15 bin liraya çıkar" dedi.

En düşük emekli aylığı alan kişi sayısının 3.8 milyon olduğunu söyledi ve bir dönem bu sayının 4 milyona çıktığını aktararak, buna izin verilmeyeceğini düşündüğünü vurguladı.

"En düşük emekli aylığının 14 bin 500 lira ile 15 bin lira arasında olabileceğini aktaran Kıvanç sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Hiçbir şekilde memnun etmez. Ne asgari ücretli ne de emekli memnun değil. Bu artışlar tatmin olacağını sanmıyorum. Bu dönemde dezenflasyon dönemindeyiz. Enflasyon ile mücadele edilirken bir enflasyon üzerinde bir artışın yapılacağını sanmıyorum. Daha önceki yıllardaki gibi seyyanen zam, ilave zam gibi bir artış beklemiyorum"