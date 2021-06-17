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Milyonlarca emeklinin beklediği haber! 551 TL zammın yanında ikramiye müjdesi!

17.06.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında emekliler hem maaş zammı alacak hem de Kurban Bayramı ikramiyelerine kavuşacak. Maaşların yanında ek ödemeler de artacak. 2021’in ilk 5 ayında paylaşılan enflasyon verilerine göre emeklilerin alacağı zam miktarının 6,39 olması öngörülüyor.

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! 551 TL zammın yanında ikramiye müjdesi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7,67 zam alabilecek. Temmuz ayında hem zam hem de Kurban bayramı ikramiyesi alacak olan emekliler, ek ödemelerle de ceplerini dolduracak.

İKİ ARTIŞ OLACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşlılan 5 aylık enflasyon verilerine göre emeklilere yüzde 6.39 zam oranı oluşurken; TCMB'nin Mayıs ayı beklenti anketinde paylaşılan TÜFE tahminine göre; Bağ-Kur, SSK ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7.67 zam yansıyacak.

Maaşlar artacağından dolayı bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artmış olacak.

Öte yandan yüzde 5 ek ödemeden faydalanma sınırı da artacak.

Yüzde 7.67'lik tahmine göre; tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 Türk lirası 72 kuruştan bin 673 Türk lirası 97 kuruşa yükselecek

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Bağ-Kur ve SSK emeklilerine en az bin 500 Türk lirası maaş ödenirken, en yüksek maaş ise ek ödeme dâhil 7 bin 184 Türk lirası olarak gerçekleşecek.

Bu kazanç yüzde 7.67'lik artış tahminine göre; 7 bin 735 Türk lirasına ulaşacak.

Buna göre emeklilerin gelirinde 551 Türk lirasına varan artış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı TCMB
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