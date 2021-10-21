Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Maaşlara 634 TL zam

Emeklilere yılda iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise belirlenirken 6 aylık enflasyon oranına bakılır. TÜİK geçtiğimiz günlerde 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Merkez Bankası’nın tahminine göre en yüksekten emekli maaşı alan kişilere 634 TL zam birden gelebilir. İşte 2022 yılı başında emeklilerin maaşında olacak değişiklikler…

SSK VE BAĞKUR EMEKLERİNİN MAAŞLARI YÜZDE 8,46’YA ULAŞACAK

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Emeklilere yapılacak ocak zammı için ise ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının ardından net bir şekilde belli olacak. Ancak ön görülen rakamlara bakıldığında, emeklilerinin ocak ayında zammı TÜFE’ye göre yüzde 4,23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46’ya ulaşacak.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 317 TL’YE VARAN ARTIŞ OLACAK

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 yılı sonunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.

ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLURSA 634 TL’LİK ARTIŞ OLACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8,46'yı bulabilecek. Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.

1500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş eğer zam oranı yüzde 8,46 olursa maaşı 1626 TL’ye yükselecek. Eğer ki zam oranı yüzde 4,23’te kalırsa maaşı 1563 TL olacak.



