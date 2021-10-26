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Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! 30 bin TL fazla ikramiye alacaklar

26.10.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur emeklisinin yüzü 3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte gülecek. Çalışmalar Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile başladı. Ek gösterge ile birlikte memur emeklilerinin ikramiyesi 30 bin TL fazla olacak.

Milyonlarca emeklinin yüzü gülecek! 30 bin TL fazla ikramiye alacaklar

Milyonlarca memurun gözü kulağı 2022 yılı başında yapılacak zam haberindeyken, bir yandan da 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlaması için Cumhurbaşkanı talimat vermişti. 3600 ek göstergenin çıkmasıyla birlikte milyonlarca memur emeklisi 30 bin TL’ fazla ikramiye alacak.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMALARINA KASIM AYINDA BAŞLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmalarının başlanması için talimat vermişti. Talimatın ardından komisyon kuruldu ve çalışmalara kasım ayında başlanacak. Çalışmaların 2022 yılı sonunda bitmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGESİ 3600 OLAN DAHA FAZLA MAAŞ ALIYOR

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında yapılacak zamma çevrilmişken, memur emeklileri bir yandan da 3600 ek gösterge gelişmelerini takip ediyor. Çünkü ek gösterge hem maaşa hem de ikramiyeye yansıyacak. Unvan, sınıf, hizmet, dereceye göre değişen ek göstergede (katsayı) örneğin göstergesi 3600 olan kamu çalışanı 2500 olana göre daha fazla emekli aylığı ve ikramiye alıyor.

MEMUR EMEKLİLERİ 30 BİN TL FAZLA İKRAMİYE ALACAK

Meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek, idarecilerin de geliri artacak. Ek gösterge yaşama geçtiğinde memur emekli aylıkları ve ikramiyeleri yüzde 20-25 civarında artacak. Örneğin otuz yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle 155 bin lira ikramiye alan emekli 185 bin lira alacak. Böylece 30 bin TL fazla ikramiye alacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge diğer adıyla katsayı devlet memurlarının çalışırken maaşlarının, emekli aylık, ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan yöntem, parametreye deniyor. Memurların maaşları ve ikramiyeleri hesaplanırken unvanlarına kıdemlerine derecelerine ve ek göstergelerine bakılıyor. Emeklilik maaş ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş, aylık artıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.


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Memur
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