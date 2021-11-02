Milyonlarca emekliye 687 TL zam! Kasım ve aralık verileri kaldı...

Emekliler yılda yılda iki kere zam almaktadır. Bu zamlar ise yıl içerisindeki son 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenir. Kasım ve aralık verilerinin de açıklanmasının ardından emeklilere yapılacak zam netleşecek. Ancak Merkez Bankası tahminlerine göre enflasyonun son 6 aydaki rakamına göre bakıldığında emeklilere şimdiden 687 TL zam göründü. İşte mevcut rakamlar ve beklenen zamların listesi…

EMEKLİ MAAŞLARINDA EN YÜKSEK MAAŞA 687 TL’LİK ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz ay temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Buna göre, 3 aylık TÜFE oranına bakıldığında zam oranı yüzde 4,23 olurken, 2021 yılının geriye kalan son üç ayında enflasyonun yükselerek rakamın yüzde 9,17’ye çıkacağı ön görüldü. Her iki duruma göre hesap yapıldığında en düşük 1500 TL maaş alan bir emekli yüzde 4,23 zam oranı gelirse maaşı 1563 TL olacak. Ancak tahmin edildiği gibi yüzde 9,17 olursa en düşük emekli maaşı 1637 TL’ye yükselecek.

Hesabı en yüksek emekli maaşından yapacak olursa 7 bin TL emekli maaşı bulunan bir kişi yüzde 4,23 zam ile maaşı 7 bin 296 TL’ye çıkacak, ancak tahmin edilen rakam olan yüzde 9,17 olursa maaşı 7 bin 641 TL’ye kadar yükselecek. Böylece emeklilere şu anda en yüksek 641 TL’lik tam görünüyor.

SON 3 AYLIK VERİ KALDI

Yukarıda bahsettiğimiz rakamlar temmuz, ağustos ve eylül ayı enflasyon rakamlarına göre hesaplanan ve ön görülenlerdir. Net rakam için son aylık veriler kaldı. Yani TÜİK’in ekim, kasım ve aralık aylarındaki enflasyon rakamları ile yapılacak zam netleşecek.

Şu ana kadar yapılan hesaplamalara bakılacak olursa enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan bir artış olacak. En yüksek aylığa ise 641 TL birden gelen rakam 7 bin 641 TL’ye çıkacak.



