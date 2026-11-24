Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan HGS açıklaması geldi. Uraloğlu, önceki gün yaptığı açıklamada "Hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmamasına karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.
Otoyollardaki hızlı geçiş sistemi HGS'ye yönelik uslsüzlük iddiaları sonrası HGS cezalarıyla ilgili başlatılan icra takiplerinin durdurulmasının ardından yeni bir adım daha geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, HGS sisteminde usulsüz şekilde temin edilen cezaların vatandaşa iade edileceğini duyurdu.
Bakan Uraloğlu şunları ifade etti:
“Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulune uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz.
Otoyollarda ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz, ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacağız."
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