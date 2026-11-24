Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan HGS açıklaması geldi. Uraloğlu, önceki gün yaptığı açıklamada "Hukuki mevzuatın hazırlanması çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmamasına karar verildi" ifadelerini kullanmıştı.

İCRA TAKİPLERİ DURDURULMUŞTU! HGS KONUSUNDA YENİ GELİŞME

Otoyollardaki hızlı geçiş sistemi HGS'ye yönelik uslsüzlük iddiaları sonrası HGS cezalarıyla ilgili başlatılan icra takiplerinin durdurulmasının ardından yeni bir adım daha geldi.

BAKAN DUYURDU: USULSÜZ HGS ÖDEMELERİ VATANDAŞA İADE EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamada, HGS sisteminde usulsüz şekilde temin edilen cezaların vatandaşa iade edileceğini duyurdu.

Bakan Uraloğlu şunları ifade etti:

"İADE EDİLECEK"

“Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulune uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz.

"ÜCRETSİZ YOLLAR ÜCRETLİ OLMAYACAK"

Otoyollarda ücret politikasını asla değiştirmeyeceğiz, ücretsiz otoyolları asla ücretli yapmayacağız."