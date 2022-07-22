Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bankadan promosyon farkı istenebilir mi?

Haziran ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları dahil tüm ücretlerde artışa gidildi. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçti. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 5 bin liranın üzerine çıktı.

Peki devam eden sözleşmesi olan bir emeklinin aradaki farklı alması mümkün mü ve yeni sözleşme yapabilir mi? İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

PROMOSYON FARKLI İSTENEBİLİR Mİ?

Bankaların promosyonlarda artışa gitmesi sonrası milyonlarca emekli, "Aradaki farklı alabilir miyim?" sorusunu merak etti. Milliyet'te yer alan habere göre bu mümkün ancak sözleşmenin tamamlanmayan kısmı için alınan ücretin geri ödenmesi gerekir. Konuyla ilgili konuşan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "Emekliler bir bankadan diğer bankaya maaş hesabını taşıdığında bir taahhüt sözleşmesi imzalıyor. Bankalar emeklilerle taahhüt sözleşmesi yaptığı için cezai şart yatırmak zorunda kalırlar. Aslında verdiği promosyonun bir kısmını geri alıyor bankalar. İptalinde kesinti veya tamamının geri alınması söz konusu. Burada emekliler taahhüt süresinin dolmasını bekleyebilir. Yeni bir sözleşme imkanı var ama promosyon alanlar eski promosyonu iade etmek zorunda kalabilirler anlaşma iptal olursa. Bunun için fahiş bir fiyat farkı varsa burada Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurularak aradaki fahiş tutarın geri alınması sağlanabilir." dedi.

SÖZLEŞME BOZULABİLİR ANCAK ŞART VAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Emekliler şu anda maaş aldıkları bankalara gidip eskiden sözleşme yaptıkları promosyon süresi dolmadan o sözleşmeyi bozabilir ve yeni değerler üzerinden kendisine promosyon bedeli ödenmesini isteyebilirler. Örneğin 3 yıllığına 1500 lira aldık. 2 yıl geçti, 1 yıl kala bozduk. Kaç ay kaldıysa geride o aylara tekabül eden promosyon ücretini iade ederek sözleşmeden dönebiliriz. Örnekleyecek olursak; 36 ay anlaşma karşılığı 1500 lira aldıysak. 24 ay geçtiyse geriye kalan 12 ay için 500 lira bedeli iade ederiz. Yeni promosyon tutarını bankalardan araştırıp dilediğiniz bankaya emekli aylığınızın taşınmasını isteyebiliriz. Mesela benden 490 lira aldılar, 4 bin lira yatırdılar.

