FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bankadan promosyon farkı istenebilir mi?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bankadan promosyon farkı istenebilir mi?

22.07.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına gelen zamlar bankaları da harekete geçirdi. Temmuz ayıyla birlikte yükselen maaşlar sonrası müşterilerini elde tutmak ya da emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde artışa gitti. Açıklanan rakamlara göre promosyon ödemeleri 5 bin liranın üzerine kadar çıktı. Peki promosyon için imzaladığı sözleşmesi devam eden bir müşteri, aradaki farklı talep edebilir mi? İşte tüm merak edilenler...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bankadan promosyon farkı istenebilir mi?

Haziran ayında enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşları dahil tüm ücretlerde artışa gidildi. Asgari ücret, memur maaşları ve emekli aylıklarında yapılan artış sonrası bankalar da harekete geçti. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 5 bin liranın üzerine çıktı.

Peki devam eden sözleşmesi olan bir emeklinin aradaki farklı alması mümkün mü ve yeni sözleşme yapabilir mi? İşte promosyon ödemeleriyle ilgili merak edilenler...

thumbs_b_c_e327a0cfb9e30fc67d5aba72906edc36

PROMOSYON FARKLI İSTENEBİLİR Mİ?

Bankaların promosyonlarda artışa gitmesi sonrası milyonlarca emekli, "Aradaki farklı alabilir miyim?" sorusunu merak etti. Milliyet'te yer alan habere göre bu mümkün ancak sözleşmenin tamamlanmayan kısmı için alınan ücretin geri ödenmesi gerekir. Konuyla ilgili konuşan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, "Emekliler bir bankadan diğer bankaya maaş hesabını taşıdığında bir taahhüt sözleşmesi imzalıyor. Bankalar emeklilerle taahhüt sözleşmesi yaptığı için cezai şart yatırmak zorunda kalırlar. Aslında verdiği promosyonun bir kısmını geri alıyor bankalar. İptalinde kesinti veya tamamının geri alınması söz konusu. Burada emekliler taahhüt süresinin dolmasını bekleyebilir. Yeni bir sözleşme imkanı var ama promosyon alanlar eski promosyonu iade etmek zorunda kalabilirler anlaşma iptal olursa. Bunun için fahiş bir fiyat farkı varsa burada Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurularak aradaki fahiş tutarın geri alınması sağlanabilir." dedi.

thumbs_b_c_7ae3b51bdfb4240e11442a584309ecf4

SÖZLEŞME BOZULABİLİR ANCAK ŞART VAR

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Emekliler şu anda maaş aldıkları bankalara gidip eskiden sözleşme yaptıkları promosyon süresi dolmadan o sözleşmeyi bozabilir ve yeni değerler üzerinden kendisine promosyon bedeli ödenmesini isteyebilirler. Örneğin 3 yıllığına 1500 lira aldık. 2 yıl geçti, 1 yıl kala bozduk. Kaç ay kaldıysa geride o aylara tekabül eden promosyon ücretini iade ederek sözleşmeden dönebiliriz. Örnekleyecek olursak; 36 ay anlaşma karşılığı 1500 lira aldıysak. 24 ay geçtiyse geriye kalan 12 ay için 500 lira bedeli iade ederiz. Yeni promosyon tutarını bankalardan araştırıp dilediğiniz bankaya emekli aylığınızın taşınmasını isteyebiliriz. Mesela benden 490 lira aldılar, 4 bin lira yatırdılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akkuyu’da tarihi gün! Son reaktörün temeli atıldıAkkuyu’da tarihi gün! Son reaktörün temeli atıldı
Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsinizEmeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz
Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formülMilyonların beklediği EYT'de sürpriz formül
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

G.Saray'dan dünya tarihine geçecek hamle!

Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi

Tüm dünyanın gözü bu görüşmede olacak! İstanbul'da tahıl sevkiyatı zirvesi

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Yok böyle kazanç! 1 ayda tam 1 milyon TL kazandırıyor

Yok böyle kazanç! 1 ayda tam 1 milyon TL kazandırıyor

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.