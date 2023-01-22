Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! O yıl emekli olanlar daha fazla maaş alacak

Emekli olacak olan vatandaşlar, ne kadar emekli maaşı alacaklarını merak ediyorlar. 2023 ocak zammının ardından en düşük emekli maaşı 5500 TL’ye yükseltildi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin yaptığı açıklamada, "2022 yılında emekli olanlar 2023 yılında emekli olacaklara göre yüzde 10'a yakın daha fazla emekli maaşları alacaklar. Bunun nedeni emekli maaşı hesaplama sisteminden kaynaklanıyor." dedi. İşte detaylar

“YÜZDE 10’A YAKIN DAHA FAZLA MAAŞ ALINACAK”

TRT Haber’e konuşan ve refay payı zammı yapılmadığına yönelik iddialarının doğru olmadığını dile getiren Zengin, “2022 yılında emekli olanlar 2023 yılında emekli olacaklara göre yüzde 10'a yakın daha fazla emekli maaşları alacaklar. Bunun nedeni emekli maaşı hesaplama sisteminden kaynaklanıyor. Bu bazı yıllar o yıl içinde emekli olmak avantajken bazı yıllar bir sonraki yıl emekli olmak avantajlı oluyor.” dedi.

MAAŞ HESAPLAMA ŞEKİLLERİ DEĞİŞİYOR

Zengin maaş hesaplama şekillerinin değiştiğini şu şekilde açıkladı: 2022 yılında emekli olanlar 2022'nin ocak temmuz zammını alıyorlar bir de 2023 yılının ocak zammını alıyorlar. 2023 yılında emekli olanlar da 2022 yılının TÜFE'sinin tamamını, bir de büyüme oranının yüzde 30'unu alıyorlar. O nedenle 2022 yılının kasım ayında vatandaşlarımızın görmüş olduğu emekli maaşları o yıl içinde emekli olsalardı alacakları maaş olacaktı.

2022 YILINDA EMEKLİ OLAN NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALACAKLAR?

Zengin açıklamasında, “Mesela 2022'nin ocak ayına geldiğimizde ocak zammı yapılmamış bir vatandaşımız emekli maaşını diyelim ki sistemde 10 bin lira olarak görüyordu. 2022 yılına geldiğimizde ocak zammı ile maaşı yüzde 25,47 lik zam ile birlikte 12 bin 547 liraya çıkar. Temmuzdaki yüzde 42,35'lik zam ile birlikte maaşı 17 bin 860 lira olur. 2023 ocak zammı yüzde 30 ile birlikte bu kişinin maaşı 23 bin 218 liraya çıkar.” cümlelerine yer verdi.



2023 YILI İÇİN GÖZLER BÜYÜME ORANINDA

2023'te emekli olanların maaşlarının, büyüme oranının belli olmasıyla netleşeceğini duyuran Zengin, şubat ayına dikkat çekti ve, “Yıllık TÜFE oranında zam alacak 10 bin lira maaşı 16 bin 427 liraya çıkacak. Ocak ayındaki yüzde 30'luk zam ile birlikte maaşı 21 bin 355 liraya çıkacak. Sadece 2023 yılında emekli olacakların 2022 yıllık büyüme oranı açıklanmadığı için o da şubat ayının ortasında bekleniyor. Açıklandığında diyelim ki 2022'de Türkiye yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirdiyse onun yüzde 30'u olan yüzde 1,8'i alacaklar.” dedi.

