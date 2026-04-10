Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekli seyyayen zam konusunu merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cansu Çamcı

Milyonlarca emekli seyyayen zam bekliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karakaş, yasaya ve hayatın olağan akışına göre asgari ücretin bekar bir işçinin tüm temel giderlerini karşılayacak seviyede olması gerektiğini hatırlattı. Mevcut 28.000 TL'lik rakamın açlık sınırının altında kaldığını belirten Karakaş, gerçek bir asgari ücretin Mart ayı itibarıyla 42.585 TL olması gerektiğini vurguladı.

Bu rakama ulaşılması için %51.7 oranında bir artışın şart olduğunu ifade eden uzman, Temmuz ayında bir ara zam yapılmasının önünde hiçbir kanuni engel bulunmadığını ve geçmiş yıllardaki uygulamaların buna örnek teşkil ettiğini söyledi.

"ANKARA'NIN GÜNDEMİ OLABİLİR"

Uzman ismin konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"İnsanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir. Ankara'nın tek gündemi savaştı biliyorsunuz. Ateşkes oldu. Bu ateşkesten sonra biraz bir rahatlama olursa elbette ki az önceki söylediğimiz mağdurlar da konuşulacak, asgari ücret de konuşulacak ama asgari ücretlerin yoğun bir tepkisi var"

Emekli maaşları konusundaki belirsizliğe de değinen Karakaş, masadaki iki ana senaryoyu şu şekilde özetledi:

"En iyimser senaryoyla yani bu savaş mavaş olayı bitti. Ekonomi yeniden rayına girerse geriye kalan 3 aylık süre içerisinde 1,5 oranında bir enflasyon beklentisi olursa yani Nisan, Mayıs, Haziran ortalama olarak, en düşük SSK- Bağkur emeklisi zammı %15.08 oranında olması muhtemel.

Peki memur emeklisi ne kadar olur? 10.95 oranında olur bu senaryoya göre. En iyi senaryoya göre.

Her şey çok kötüye giderse, çok kötüye giderse bu savaş da uzarsa, enflasyon yükselirse bu kez 2.50 oranında bir ortalama enflasyon söz konusu olabilir.

Bu durumda 6 aylık en yüksek senaryoda %18.54'lük bir enflasyon gerçekleşmiş olur. 18.54, SSK - Bağkur emeklerine yansıyabilir ama yine memur ve memur emeklilerin TÜK'in açıklayacağı enflasyonun altında olacak"

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Milyonlarca emeklinin beklentisi olan seyyanen zam konusuna da açıklık getiren İsa Karakaş, mevcut ekonomik sarsıntılar nedeniyle bu Temmuz ayında seyyanen bir düzenlemenin zor göründüğünü ifade etti.

Ancak sistemin fabrika ayarlarına dönmesi ve 17 milyon emeklinin nefes alabilmesi için bu zammın kaçınılmaz olduğunu ekledi. Karakaş, seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını öngördüğünü dile getirdi.

Karakaş'ın açıklaması şöyle:

"Bu 2026 Temmuz'da değil ama 2027'de seyyanen zammın mutlaka yapacağı inancındayım. Ben onu öngörüyorum.

Çünkü neden? 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Bunların durumu son derece kötüleşti. Sistemin fabrika ayarlarına için, emeklilerin rahat nefes alması için seyyanen zammın mutlaka yapılması elzem. Ancak bu Temmuz ayında biraz zor. Çünkü neden? Ekonominin dengeleri sarsıldı. Bu savaş nedeniyle maalesef bütün dünyada olduğu gibi bizim ekonominin dengeleri de sarsıldı. Dolayısıyla bu Temmuz'da bir beklentimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz"

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

