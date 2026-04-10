Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekli seyyayen zam bekliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber canlı yayınında asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Karakaş, yasaya ve hayatın olağan akışına göre asgari ücretin bekar bir işçinin tüm temel giderlerini karşılayacak seviyede olması gerektiğini hatırlattı. Mevcut 28.000 TL'lik rakamın açlık sınırının altında kaldığını belirten Karakaş, gerçek bir asgari ücretin Mart ayı itibarıyla 42.585 TL olması gerektiğini vurguladı.

Bu rakama ulaşılması için %51.7 oranında bir artışın şart olduğunu ifade eden uzman, Temmuz ayında bir ara zam yapılmasının önünde hiçbir kanuni engel bulunmadığını ve geçmiş yıllardaki uygulamaların buna örnek teşkil ettiğini söyledi.

"ANKARA'NIN GÜNDEMİ OLABİLİR"

Uzman ismin konuyla ilgili değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"İnsanlarımızın rahatlatılması için önümüzdeki günlerde asgari ücret gündeme gelebilir. Ankara'nın tek gündemi savaştı biliyorsunuz. Ateşkes oldu. Bu ateşkesten sonra biraz bir rahatlama olursa elbette ki az önceki söylediğimiz mağdurlar da konuşulacak, asgari ücret de konuşulacak ama asgari ücretlerin yoğun bir tepkisi var"

Emekli maaşları konusundaki belirsizliğe de değinen Karakaş, masadaki iki ana senaryoyu şu şekilde özetledi:

"En iyimser senaryoyla yani bu savaş mavaş olayı bitti. Ekonomi yeniden rayına girerse geriye kalan 3 aylık süre içerisinde 1,5 oranında bir enflasyon beklentisi olursa yani Nisan, Mayıs, Haziran ortalama olarak, en düşük SSK- Bağkur emeklisi zammı %15.08 oranında olması muhtemel.

Peki memur emeklisi ne kadar olur? 10.95 oranında olur bu senaryoya göre. En iyi senaryoya göre.

Her şey çok kötüye giderse, çok kötüye giderse bu savaş da uzarsa, enflasyon yükselirse bu kez 2.50 oranında bir ortalama enflasyon söz konusu olabilir.

Bu durumda 6 aylık en yüksek senaryoda %18.54'lük bir enflasyon gerçekleşmiş olur. 18.54, SSK - Bağkur emeklerine yansıyabilir ama yine memur ve memur emeklilerin TÜK'in açıklayacağı enflasyonun altında olacak"

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM OLACAK MI?

Milyonlarca emeklinin beklentisi olan seyyanen zam konusuna da açıklık getiren İsa Karakaş, mevcut ekonomik sarsıntılar nedeniyle bu Temmuz ayında seyyanen bir düzenlemenin zor göründüğünü ifade etti.

Ancak sistemin fabrika ayarlarına dönmesi ve 17 milyon emeklinin nefes alabilmesi için bu zammın kaçınılmaz olduğunu ekledi. Karakaş, seyyanen zam için en güçlü ihtimalin seçim sürecine yaklaşılmasıyla birlikte 2027 yılı olacağını öngördüğünü dile getirdi.

Karakaş'ın açıklaması şöyle:

"Bu 2026 Temmuz'da değil ama 2027'de seyyanen zammın mutlaka yapacağı inancındayım. Ben onu öngörüyorum.

Çünkü neden? 17 milyona yakın emekli ve hak sahibi var. Bunların durumu son derece kötüleşti. Sistemin fabrika ayarlarına için, emeklilerin rahat nefes alması için seyyanen zammın mutlaka yapılması elzem. Ancak bu Temmuz ayında biraz zor. Çünkü neden? Ekonominin dengeleri sarsıldı. Bu savaş nedeniyle maalesef bütün dünyada olduğu gibi bizim ekonominin dengeleri de sarsıldı. Dolayısıyla bu Temmuz'da bir beklentimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz"