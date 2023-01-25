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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yüzde 30 zamlı maaş ödemelerinde 2. etap başladı

25.01.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zammı sonrası zamlı maaşların ödeme tarihleri merak edilmeye başlanmıştı. Yüzde 30'luk zamlı maaşlar hesaplara aktarılmaya devam ediyor. SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri yarın son bulacakken bugün ise Bağ-Kur'lular için ödemeler başladı.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Yüzde 30 zamlı maaş ödemelerinde 2. etap başladı

Emekli ve memur zammında yüzde 30'luk zammın netleşmesi ile birlikte gözler zamlı maaşların yatacağı tarihe çevrildi. 17 Ocak tarihinde SSK emeklileri maaşlarını almaya başladılar. Yarın SSK'lıların ödemesi son bulacakken, bugün Bağ-Kur'luların ödemesi başladı. Öte yandan emekli sandığı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2023 ocak dönemi zam farkları ile harp veya vazife malullerinin 2022 yılı ek ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarih de netlik kazandı.

EMEKLİ MEMURLAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılarak 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenecek.

Bu kapsmada toplam 2,4 milyon kişiye yaklaşık 8 milyar liralık maaş ve ek gösterge farkı ödemesi yapılmış olacak.

Yılın en geç ilk üç ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme verildiğine işaret edilen açıklamada, maluliyet derecesi ve göstergeleri ile ödenecek tutarlar da belli oldu:

zamlı maaş 2

Maluliyet derecesi bir, göstergesi 40 bin olanlara 17.347 lira 36 kuruş,
Maluliyet derecesi 2, göstergesi 36 bin olanlara 15.612 lira 62 kuruş,
Maluliyet derecesi 3, göstergesi 31 bin olanlara 13.444 lira 20 kuruş,
Maluliyet derecesi 4, göstergesi 28 bin olanlara 12.143 lira 15 kuruş,
Maluliyet derecesi 5, göstergesi 25 bin olanlara 10.842 lira 10 kuruş ve
Maluliyet derecesi 6, göstergesi 22 bin olanlara 9.541 lira 5 kuruş ödeme alacak.

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN ÇİFTE ÖDEME

Memur emeklileri her ayın 1'i ve 5'i arasında maaşlarını alıyorlar. Ocak maaşlarını ay başında alan memur emeklileri zam farkı ödemelerinin ne zaman yatacağını merak ediyordu. Bakanlığın açıklamasıyla memur emeklisi maaş farkları için de tarih belli oldu. Memur emeklisinin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplarda olacak.

Maaş farkları sonrası Şubat ayı başında memur emeklisi yüzde 30 zamlı yeni maaşlarını alacaklar.

zamlı maaş

MEMURLAR MAAŞ FARKI İÇİN ÖDEMELERİNİ ALDI

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre; memurlar 15 Ocak tarihinde yüzde 16,48 oranında enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammını içeren yeni maaşlarını aldı. Memur maaşlarına takip eden haftada ise 13,52 oranında ek zam yansıtıldı ve milyonlarca memur refah payı ödemesini almış oldu.

SSK EMEKLİLERİ İÇİN SON GÜN YARIN

2023 Ocak-Temmuz arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan yüzde 30'luk zam oranı Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak kabul edildi. En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı bu dönemde 5.500 TL olarak uygulanmaya başlandı. SSK emeklileri yaklaşık 1 haftadır zamlı maaşlarını alıyorlar.
Bağ-Kur emeklileri için de ödemeler bugün itibariyle başladı.

zamlı maaş 3

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde ödemeler başladı,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde ödeme yapıldı,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ:

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde bugün ödemeler başladı.
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

Emekli Sandığı kapsamında memur emeklisi maaş farkları ise 27 Ocak Cuma günü hesaplarda olacak. Maaş ödeme tarihi Cumartesi gününe rastlayan hak sahiplerinin ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayanların ödemesi ise Pazartesi yapılıyor.

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YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI DA ZAMLANDI

Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yapılıyor. Yani Ocak 2023 döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde yüzde 30 oranında arttı.

DUL-YETİMLER HİSSESİ ORANINDA EMEKLİ MAAŞI ALIYOR

Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara da yüzde 30 oranında zam alacaklar. En düşük emekli aylığı 5.500 TL ile hesap yapıldığında;

Yüzde 75 oranında dul aylığı veya yetim aylığı alan bir kişi 4.125 TL,

Yüzde 50 oranında hissesi olan bir kişi 2.750 TL,

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 1.375 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak.

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EMEKLİYE EK ÖDEMELİ ÇİFTE ARTIŞ

Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklisi, dul ve yetim aylığı alanlara yüzde 4-5 ek ödeme yapılıyor.

Maaşı 4.066,95 TL'nin altında olanlar yüzde 5 üzerinde olanlar ise yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu sınır yüzde 30'luk emekli zammı öncesi 3.128 TL olarak uygulanıyordu. Bilindiği üzere maaş hesaplamalaları 'Kök maaş' üzerinden yapılıyor ve bu rakam en düşük emekli maaşınnı altında kalırsa tamamlanıyor.

Örneğin Aralık ayında kök maaşı 3.000 TL olan bir emeklinin maaşı en düşük emekli maaşı olan 3.500 TL düzeyine tamamlanıyordu. Şimdi bu emeklinin maaşı yüzde 30 zamla beraber 3.900 TL'ye yükseldi ve 5.500 TL'ye tamamlanacak.

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