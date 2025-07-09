Milyonlarca insan kullanıyor: İnternet alışverişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda konuştu.

Bolat, e-ticarette yeni bir denetim dönemini başlatacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

FİZİKİ MAĞAZA KADAR GÜVENLE ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK

"e-Ticaret platformlarında satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka temelli 'proaktif denetim' yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönem, ürün güvenliğinde dijital çağa uygun bir denetim kültürünün de başlangıcı olacak. Adil rekabetin teminatı etkin denetimdir."

Her gün binlerce ürünün, fiziksel mağazalar yerine çevrim içi platformlar üzerinden evlere ulaştırıldığını dile getiren Bolat, bu doğrultuda, e-ticarette ürün güvenliğini temin etmek amacıyla, kapsamlı ve güçlü mevzuat altyapısı oluşturduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK İKTİSADİ İŞLETMECİ BULUNMASI ZORUNLULUĞU!

Bolat, yeni mevzuatla, yurttaşların çevrim içi alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için satış ilanlarında açıklık ve sorumluluğun esas alındığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi. e-Ticaret platformlarının 'ürün güvenliği temas noktası' belirlemesi zorunlu tutulmuştur. Bakanlık olarak bu mevzuatın etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje başlattık. Projeyle internet üzerinden satılan güvensiz ve mevzuata aykırı ürünleri tespit edebilmek için yapay zeka destekli bir tarama yazılımı geliştirdik, sistemle platformlardaki riskli içeriklere hızlı ve proaktif müdahale imkanı oluşturmayı hedefliyoruz."

(AA)