FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca insan kullanıyor: İnternet alışverişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticarette ürün güvenliğini artırmak amacıyla yapay zeka destekli proaktif denetim döneminin başladığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı satışlar için Türkiye’de yerleşik bir işletmeci bulunması zorunlu hale gelirken, platformlar da ürün güvenliği temas noktası belirlemekle yükümlü olacak.

Milyonlarca insan kullanıyor: İnternet alışverişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak...
Çiğdem Sevinç

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası Açılış Konferansı'nda konuştu.

Bolat, e-ticarette yeni bir denetim dönemini başlatacaklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

FİZİKİ MAĞAZA KADAR GÜVENLE ALIŞVERİŞ YAPILABİLECEK

"e-Ticaret platformlarında satılan ürünlerin güvenliğini doğrudan hedef alan, yapay zeka temelli 'proaktif denetim' yaklaşımını hayata geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın sanal ortamda da fiziki mağaza kadar güvenle alışveriş yapabilmesini sağlıyoruz. Bu yeni dönem, ürün güvenliğinde dijital çağa uygun bir denetim kültürünün de başlangıcı olacak. Adil rekabetin teminatı etkin denetimdir."

Milyonlarca insan kullanıyor: İnternet alışverişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak... 1

Her gün binlerce ürünün, fiziksel mağazalar yerine çevrim içi platformlar üzerinden evlere ulaştırıldığını dile getiren Bolat, bu doğrultuda, e-ticarette ürün güvenliğini temin etmek amacıyla, kapsamlı ve güçlü mevzuat altyapısı oluşturduklarının altını çizdi.

TÜRKİYE'DE YERLEŞİK İKTİSADİ İŞLETMECİ BULUNMASI ZORUNLULUĞU!

Bolat, yeni mevzuatla, yurttaşların çevrim içi alışverişlerini güven içinde yapabilmeleri için satış ilanlarında açıklık ve sorumluluğun esas alındığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Milyonlarca insan kullanıyor: İnternet alışverişinde yeni dönem! Artık zorunlu olacak... 2

"Düzenlemeyle, yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi. e-Ticaret platformlarının 'ürün güvenliği temas noktası' belirlemesi zorunlu tutulmuştur. Bakanlık olarak bu mevzuatın etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamak için Avrupa Birliği (AB) destekli bir proje başlattık. Projeyle internet üzerinden satılan güvensiz ve mevzuata aykırı ürünleri tespit edebilmek için yapay zeka destekli bir tarama yazılımı geliştirdik, sistemle platformlardaki riskli içeriklere hızlı ve proaktif müdahale imkanı oluşturmayı hedefliyoruz."

(AA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İklim Kanunu ile temiz enerji sektöründe finansal teşviklere erişimin artması bekleniyorİklim Kanunu ile temiz enerji sektöründe finansal teşviklere erişimin artması bekleniyor
Ankara, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildiAnkara, "2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi

Anahtar Kelimeler:
internet Ticaret Bakanlığı alışveriş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK silah bırakıyor! Yer ve tarih belli oldu! DEM Parti’den açıklama geldi: ‘Orada olup tanıklık edeceğiz!’

PKK silah bırakıyor! Yer ve tarih belli oldu! DEM Parti’den açıklama geldi: ‘Orada olup tanıklık edeceğiz!’

Erdoğan'dan "İmamoğlu" talebine yeşil ışık!

Erdoğan'dan "İmamoğlu" talebine yeşil ışık!

ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

ATM'lerde yeni dönem! Limitler değişti

ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

ÖZEL | Aksaray ve Laleli’de büyük operasyon! DAĞ plakalı sahte çakarlı lüks araçlar, 50 milyar TL işlem hacmi… Üst düzey banka çalışanları da yakalandı

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Yeni düzenleme yolda! 1 milyon TL ceza, meslekten men... Üye olmayan yapamayacak

Milyonlarca insan kullanıyor: Artık zorunlu olacak...

Milyonlarca insan kullanıyor: Artık zorunlu olacak...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.