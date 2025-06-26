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Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığında ikinci teklif yarın sunulacak

Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlığında ikinci teklif tarihi belli oldu. Buna göre kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci zam teklifi yarın işçi tarafına sunulacak.

Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! Zam pazarlığında ikinci teklif yarın sunulacak
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren zam pazarlığında ilk teklif sunulmuştu. Türkiye Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), toplu sözleşme görüşmelerinde ilk zam teklifini kamuoyuyla paylaşmış; ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için ise yüzde 8 oranında zam önerildiğini duyurmuştu.

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BAKAN IŞIKHAN BU HAFTAYI İŞARET ETMİŞTİ

Gözler ikinci teklife çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu hafta içerisinde ikinci zam teklifini TÜHİS aracılığıyla işçi sendikalarına ileteceklerini söylemişti.

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İKİNCİ TEKLİF YARIN SUNULACAK

Milyonlarca kamu işçisini ilgilendiren ikinci zam teklifiyle ilgili tarih belli oldu. İkinci teklif, yarın işçi sendikalarına sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Zam kamu
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