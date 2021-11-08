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Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 4471 TL'ye kadar yükselecek

08.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca işçi 2022 yılı başında yapılacak asgari ücret zammı için gözünü, kulağını hükümetten gelecek habere dikti. Yapılan tahminlere göre asgari ücretin brütü 4471 TL’ye kadar yükselecek.

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiriyor! 4471 TL'ye kadar yükselecek

TÜİK’in temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yeni yılda yapılacak zamlara yönelik tahminlerde bulunuldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı ile ilgili olarak ise brüt ücretin 4471 TL’ye yükseleceği ön görüldü. Asgari ücretle birlikte kıdem tazminatı alt limiti de değişecek. İşte yeni yılda, yeni rakamlar…

İKİ KRİTİK VERİ KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı son 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yapılacak zamlar da netleşecek. 4 aylık enflasyon yüzde 6.82 olarak dikkat çekti Bu yıl için son iki kritik veri kaldı. Daha sonrasında milyonlarca asgari ücretlinin net ve brüt maaşı ortaya çıkacak. Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte, emekli ve memurların gelirleri de değişecek. 2022 yılı için emeklilere ve memur emeklileri senenin ilk zamları gerçekleştirilirken işçiler için yeni asgari ücret devreye girecek. Bu artışlar tazminatları da değiştirecek.

NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Açıklanan enflasyon rakamlarının ardında, Merkez Bankası tahminlerine göre asgari ücret ile alakalı beklentiler epey yüksek. Zaten son 10 senelik artışlara bakıldığında gerçekleşen enflasyonun ortalama 5-7 puan üstünde zam yapıldığı görülüyor. Yine Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'llük tahmininden yola çıkılırsa yapılabilecek 7 puanlık artış ile asgari ücret 2022 zammı için yüzde 25-30 dolayında bir yükseliş tahmin edilebilir. Ancak nihai asgari ücret hesaplanırken, bir pek çok değişken mevcut olduğundan bu sadece bir tahmin olabilir göze çarpıyor. Bu durumda yüzde 25 zamma göre brüt asgari ücret 4471,90 TL'ye çıkarken yüzde 30'luk zamma göre ise 4650,75 TL'ye yükselmiş olacak.

Yüzde 25 zamla net ücret 3532 TL'ye yüzde 30 zamma göre ise 3673 TL'ye çıkacak. Öyle görünüyor ki, net ücret bakımından 3500 ile 3750 TL arasında bir tahminde bulunabiliriz.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞECEK

İşçiler açısından yalnızca asgari ücret ve tazminattaki artış değil Ccak ayı ile beraber kıdem tazminatı tavanında da değişiklik yaşanacak. 10 senelik bir işçinin kıdem tazminatı Aralık ayında 35 bin 775 lira iken Ocak ayında 46 bin 507 tl'ye kadar çıkacak ve yaklaşık 11 bin liralık bir artış yaşanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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