Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu... O ödemeler için Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden açıklamada bulundu.

TARİH BELLİ OLDU

Ödemelerin tarihi belli oldu. Bakan Işıkhan'ın duyurduğuna göre işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart 2025 tarihinde hesaplara yatacak.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İŞTE BAKANIN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

✅İşsizlik Ödeneği ve Kısa Çalışma Ödeneği Ödemelerini 28 Mart’ta Gerçekleştiriyoruz.



Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.



🤝Sosyal devlet… pic.twitter.com/m41a9LZD5R — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 26, 2025

TÜİK Ocak ayı verilerine göre, 15 yaş üstü ölçülen işsizlik sayısı 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.