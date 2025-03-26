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Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu... O ödemeler için Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
26.03.2025 10:22
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İşsizlik ödeneği bekleyenler, bakanlığın yapacağı açıklamayı bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, beklenilen tarihi duyurdu. Işıkhan, sosyal medya üzerinden işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin yatacağı tarih ve detaylar hakkında paylaşım yaptı.

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu... O ödemeler için Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri hakkında sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden açıklamada bulundu.

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TARİH BELLİ OLDU

Ödemelerin tarihi belli oldu. Bakan Işıkhan'ın duyurduğuna göre işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 28 Mart 2025 tarihinde hesaplara yatacak.

Sistemde hesap bilgileri bulunan vatandaşlarımızın ödemeleri bankalar üzerinden, hesap bilgisi bulunmayan vatandaşlarımızın ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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İŞTE BAKANIN YAPTIĞI O PAYLAŞIM:

TÜİK Ocak ayı verilerine göre, 15 yaş üstü ölçülen işsizlik sayısı 3 milyon 2 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,5 iken kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik para Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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