Milyonlarca kişi bekliyordu! EYT'de tek formül netleşiyor! İşte detaylar...

Milyonlarca EYT'linin beklediği formül netleşiyor. Milyonaların gözü EYT yasasında. Kimleri kapasayacağı belli olmasa da detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.

'MASAMIZDA TEK FORMÜL VAR'

Bakan Bilgin EYT’de en merak edilen konuya ilişkin geçtiğimiz günzerde yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz” açıklamasını yapmıştı.

İŞTE EYT'DE MERAK EDİLEN FORMÜL

Pek çok formül gündemdeydi ama bakanlık tarafından tek formülün olduğu söyleniyor. Formüle göre prim gün sayısı öne çıkıyor.

FARKLI MODELLER KONUŞULMUŞTU

9 eylül 1999'da bir düzenleme yapılmış emekli olmak için yaş şartı getirilmişti. Milyonlarca sigortalı yaşlarının dolmasını beklemek zorunda kalmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma başlattı önce farklı ülkelerdeki uygulanan formüller konuşuldu. Bir tanesi Finlandiya bir tanesi Almanya ve Hollanda gibi modeller örnek alalım denildi. Bu modellerde prim günü sayısı dolmayanla da daha az maaş alarak emekli olabiliyordu.

PRİM SAYISI ÖNEM KAZANDI

Daha önceleri prim günü sayısı dolmayanların da aylıklarında kesinti yapılarak emekli olacağı söyleniyordu. Son açıklamalarla bu ihtimal ortadan kalktı. Prim sayısı tekrar önem kazandı. Bakan Bilgin son açıklamasında tek formül olduğunu açıkladı.Bu formülde de maaş kesintisinin olmadığı belirtildi.

PRİM SAYISI EKSİK OLANLAR ÇARE ARAMAYA BAŞLADI

Erkeklerde 9 bin kadınlarda 7 bin 500 gün gündeme geldi. Prim günü sayısını dolmayanlar yaşa da takılsa emekli olamayacak.Düzenleme Aralık ayında Meclis'e gönderilecek. Prim sayısı eksik olanlar şimdiden çare aramaya başladı.

iLK MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

Meclis'te kabul edilirse ilk maaşlar Şubat ayında verilecek.

1,5 MİLYON KİŞİ YARARLANACAK

Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.

Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye’de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.

Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor..

Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak



