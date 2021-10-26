Milyonlarca kişinin yararlandığı BES’te yeni dönem başladı! Nakit ihtiyacı olanlar…

Bireysel Emeklilik Sistemi kısa adıyla BES, 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız şartıyla emekli olmanızı sağlamaktadır. Milyonlarca kişinin yararlandığı BES ile ilgili yeni değişikliklere gidileceği duyuruldu. Eskiden para çekme hakkı yoktu. Şimdi ise acil ihtiyaç halinde nakit paranın çekilebilmesi için çalışmalara başlandı. İşte BES’teki yapılması planlanan değişiklikler…

İHTİYAÇ HALİNDE BES’TEN PARA ÇEKİLEBİLECEK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki değişikliklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gürsoy, katılımcıların birikiminin tamamını alarak sistemden ayrılması ve tüm haklarını kaybetmesi yerine ihtiyaç halinde birikiminin bir kısmına erişebilme imkanı tanınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, bu sayede konut edinme, evlilik, eğitim, iş kurma ve bedelli askerlik gibi önemli dönüm noktalarında katılımcılara destek vermek istediklerini söyledi.

BÜTÜNLEŞİK SİSTEMLER ÜRETMEK AMAÇLANIYOR

SEDDk Başkanı Gürsoy, BES alanında önümüzdeki dönemde çeşitli sigorta ürünlerinin BES'e entegre şekilde sunulabilmesinin önünü açacak bütünleşik sistemler üretmeyi hedeflediklerini de belirterek, BES ve sigorta ürünlerinin paket halinde sunumu, yaygınlaşması ve vatandaşların cazip şartlar altında bir bütün olarak ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi amaçladıklarını kaydetti.

İSTEYENLER TOPLU PARASINI ALIP SİSTEMDEN ÇIKABİLİR

Mevcut uygulamada sisteme girenler 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabiliyor. Emeklilik zamanında isteyen maaş alırken isteyen de toplu parasını alarak sistemden çıkabiliyor.

DEVLET YÜZDE 25 KATKI YAPIYOR

BES'te katılımcıların ödedikleri aylık miktarlara devlet de yüzde 25 katkı yapıyor. Yani ayda 100 lira ödeyen bir katılımcının hesabında 125 lira oluyor. Bu hesapta toplanan paralar daha sonra çeşitli fonlarda da değerlendirilerek nemalandırılıyor. Sistemde biriken para çekildiğinde ise birtakım haklar kayboluyor. Kısmi çekme hakkı tanınmasıyla birlikte devlet katkısı ve emeklilik hakkı korunacak. Yeni uygulama tasarrufa erken yaşta başlanmasını da teşvik edecek.



