Milyonlarca kişiye 1.100 TL bayram parası verilecek! Ödeme tarihi ortaya çıktı!

Milyonlarca kişiye 1.100 TL bayram parası! Ödeme tarihi ortaya çıktı! Dini bayramlardan önce her yıl vatandaşların hesaplarına para yatırılıyor. Bu yıl 1.100 TL para yatırılacağı duyuruldu ancak bu miktarın da zamlanması ihtimal dahilinde. Bayram ikramiyesini almak için ise herhangi bir başvuru yapmanıza gerek yok. İşte; milyonlarca kişiye verilecek bayram parasının detayları!

BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR MU?

Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak.

2 AYLIK MAAŞ ALANLAR NE YAPACAK?

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

ÖDEME MİKTARI

Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Bu nedenle ödemelerin Nisan ayının son haftasında yatırılacağı tahmin ediliyor.

TORBA YASAYA GİRMESİ BEKLENİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, Bakanlıkların acil talepleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı.

Hükümetin, Ramazan ayı içinde yasalaşması beklenen bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın ise emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için, düzenlemenin, yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacağı, enflasyona göre bir düzende belirleneceği paylaşıldı.



