Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiriyor! Şubat enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2023 enflasyon beklentisi

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şubat ayı enflasyon oranı yarın belli olacak. En son ocak ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli maaş zammı hakkında açıklama yapmıştı. Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranı ve farkına göre maaşlarda artış gerçekleştirilecek. Ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,52 artmasını bekliyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 3 Mart Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ayın başında saat 10:00’da gerçekleştiriliyor.

BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI

AA Finans'ın enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı. 2023 sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 51,57 olarak açıklandı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI SABİTLENMİŞTİ

Konut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete'de haziran ayında yayımlanmıştı. Kararın ardından 1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanmaya başlandı.

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemiyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN GÖZLER TEMMUZ AYINDA

Memur ve emeklilere temmuz ayında açıklanacak olan haziran enflasyon rakamlarının ardından zam yapılacak. En son ocak ayında maaşlarda artış gerçekleştirildi. En düşük emekli maaşı 5500 liraya çıkarıldı.

Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulandı.



