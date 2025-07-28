Milyonlarca memuru ilgilendiren toplu sözleşme için ilk adım atıldı! Memur-Sen'den ilk açıklama: 'Tez elden telafi etmenin yolu...'

Kamu Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri bugün itibarıyla başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın konuşması ile milyonları ilgilendiren görüşmeler başladı. Bakan Işıkhan konuşmasını tamamladıktan sonra 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için ilk adım atıldı.

Bakan Işıkhan konuşmasında, şu ifadeleri kullanmıştı:



"2025 yılının sendikalaşma oranlarına baktığımızda sendika üyesi olabilecek kamu görevli sayısı 3 milyona; toplam sendikalı kamu görevli sayısı ise 2,3 milyona ulaşmıştır. Kamu görevlileri sendikalarımız çalışanlarını yaşam koşullarını en iyi seviyeye getirmek için toplu sözleşmeler ve çeşitli diyaloglar ile yerine getiriyor. Bakanlık olarak biz de bu ortamı sağlama gayreti içindeyiz.

Sendikalarımızın katılımı ile birlikte çok taraflı katılım anlayışı ile birçok konuda ilerlemelere hep birlikte şahit olmaktayız. Kamu çalışanlarımız için gelecekte yapacağımız hizmetlerin en sağlam teminat olduğumuzu tekrar etmek isterim.

Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerini hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Önümüzde bizleri bekleyen yoğun bir çalışma var. Geçen sene olduğu gibi tüm toplantılara sendika başkanlarımız ile birlikte olacağım"

GÖRÜŞMELER ERKEN BAŞLADI

İlk görüşmenin tamamlanmasının ardından Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın açıklamada bulundu. Başkan Yalçın, görüşmelerin erken başladığını kaydederek, şu cümleleri sarf etti:



"İyi niyet ile başladı. Sayın Bakanın G20 toplantısına gidecek olması nedeniyle görüşmelere erken başladık. Bizim zaten süremiz yetmiyor, kamu görevlisinin sorunu çok"



"TABAN AYLIKLARA İYİLEŞTİRME YAPILMALI"

Dönem Toplu Sözleşmede uzlaşılamadığını hatırlatan Yalçın, "Aradan geçen süre bizi haklı çıkardı. 2024 ve 2025 yılı enflasyon hedefleri bizleri haklı çıkardı ve teklifimizin ne kadar doğru olduğunu bu süreçte teyit etmiş olduk. 2026-2027 yılınu kapsayacak teklifilerimizi belirlerken seyyanen zam ve emeklinin yaşadığı mağduriyeti ısrarla dile getirdik. Çalışan ile emekli arasındaki maaş bağı tamamen koptu ve bir çarpıklık ortaya çıktı. Bunu tez elden telafi etmenin bir yolu ise taban aylıklarında bir iyileştirme yapmaktır"



Toplu sözleşmedeki tekliflerini de açıklayan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:



"2026 için 10 bin taban aylık iyileştirmesi, yaşadığımız mağduriyetin telafisi için yüzde 10 refah payı ile başlanması gerektiğini ifade ettik. İlk 6 ay için yüzde 25 oransal zam teklif ettik. İkinci 6 ay için yüzde 20; 2027 yılının ilk 6 ayında 7 bin 500 lira taban aylığa iyileştirme ve ilk 6 ay için yüzde 20 ve ikinci 6 ay yüzde 15 oransal zam teklif ettik"

Memur-Sen'in 2026-2027 dönemini kapsayan 8. Kamu Toplu Sözleşme için teklifleri şu şekilde:

