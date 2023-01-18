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Milyonlarca memurun gözü bu haberde! 14 günlük maaş farkı ödemesi için tarih verildi

18.01.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli maaşına yapılacak olan zam oranlarının netlik kazanmasıyla birlikte gözler zamlı maaşların yatacağına tarihe çevrilmişti. Emeklilerin zamlı maaş ödemeleri başlarken memur maaşlarına zam hesaplaması yetişmedi. Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. 14 günlük maaş farkları ödemesi için de tarih belli oldu...

Milyonlarca memurun gözü bu haberde! 14 günlük maaş farkı ödemesi için tarih verildi

Memur maaş zam farkı ödememeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emeklilerin yüzde 30 zamlı maaşları ödenmeye başlandı. Bu kapsamda 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını alan memurlar için 14 günlük maaş farkı ödeme tarihi de yeniden gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşlarını iki parça halinde alabileceğini söyledi ve tarih verdi...

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi ve ödeme tarihi hakkında tarih verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elitaş, 13 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun içeriği şöyle;

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“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3.500” ibaresi “5.500” şeklinde değiştirilmiştir. Geçici Madde 92- 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalı ve hak sahiplerine; 2023 yılı başından önce bağlanmış gelir ve aylıklar ile 2023 yılında bağlanacak malullük, yaşlılık veya ölüm aylıklarının bu Kanunun 27 nci, 29 uncu, 33 üncü ve geçici 2 nci maddelerine göre 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylık tutarları dosya bazında ödenmesi gereken miktar esas alınmak kaydıyla 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere %30 oranında artırılır"

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ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre yüzde 15,39 oranında zam aldılar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konu hakkında açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunu duyurdu.

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