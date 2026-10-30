ABD'de istihdam maliyeti üçüncü çeyrekte arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ilişkin İstihdam Maliyet Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, istihdam maliyetini ölçen endeks, yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,8 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen artış, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,9 olmuştu.

Söz konusu dönemde maaş ve ücretler yüzde 0,7, yan hakların maliyeti ise yüzde 0,9 arttı.

Özel sektör çalışanlarının istihdam maliyeti de üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,8 yükseldi.

Eylül ayında sona eren 12 aylık dönemde istihdam maliyeti yüzde 3,4 arttı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır