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Kabine sonrası tek tek açıklandı: Kredi ve burs ücretleri, deprem bölgesine faizsiz kredi...

31.10.2023 19:56 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin merakla beklediği haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca deprem bölgesinde işletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi verileceğini duyurdu.

Kabine sonrası tek tek açıklandı: Kredi ve burs ücretleri, deprem bölgesine faizsiz kredi...

Milyonlarca öğrencinin beklediği 2024 kredi ve burs rakamları belli oldu. Kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından duyurdu. Yeni öğrenim döneminde lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya ödeme yapılacak.

Kabine sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

Türk ekonomisini güçlendirmeye büyütmeye devam ediyoruz. Eylül ayı başında Orta Vadeli Programı kamuoyuyla paylaşacağız. 12. Kalkınma Planı'nı Meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yürürlüğe koyacağız. Hazırlanan planın en önemli özelliği 2053 vizyonuna ışık tutmasıdır. Biz 30 yıl sonrasını düşünüyor ve hedefleri belirliyoruz. Türkiye'yi dünyanın ilk 5 ekonomisi arasına sokacağız.

KREDİ ve BURS ÜCRETLERİ

2024 yılında kredi ve burslar artıyor. Kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024’te lisans öğrencileri için bin 250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞTI

Yeni rakamları sosyal medya hesabından da duyuran Erdoğan paylaşımında, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz tutarı belirledik. Yeni kredi ve burs miktarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN FAİZSİZ KREDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "Afetten zarar gören 11 ilimizde 200 bin konutun inşası hızla devam ediyor. Yapımı biten konutları yakında etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Sene sonuna kadar 41 bin konut ve 5 bin köy evinin teslimini planlıyoruz. Diğer konutların teslimatlarını da peyderpey yapacağız. Deprem bölgesindeki KOBİ'lere KOSGEB vasıtasıyla yeni kredi paketini devreye alıyoruz. İşletme başına 200-750 bin lira arasında faizsiz kredi sağlayacağız." dedi.


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burs kredi kabine

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