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Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Mayısta yeni dönem başlamıştı... Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.05.2024 14:51
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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren oran belli oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi. SEDDK, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye almıştı.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Mayısta yeni dönem başlamıştı... Zorunlu trafik sigortasında azami prim artış oranı belli oldu

Araç sahiplerinin merakla beklediği oran açıklandı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi. SEDDK, 1 Mayıs itibarıyla hasar maliyet endeksi uygulamasını devreye aldı.

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SEDDK, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı. Genelgede "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi.

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Zorunlu trafik sigortasında prim artışı, her ay endeksi oluşturan asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
prim Zorunlu trafik sigortası oran
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