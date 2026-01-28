Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yaparsanız 200 bin TL ceza geliyor

Trafikte vatandaşların güvenliğini tehlikeye düşüren ve sürücülerin hayatını riske atan ihlallere karşı ağır yaptırımlar geliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, yılbaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınacak.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇANLARA 200 BİN TL CEZA GELİYOR!

Alkollü şekilde araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak. Kırmızı ışık ihlalini alışkanlık haline getirenler için de sert önlemler öngörülüyor.

Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek. “Dur” ihtarına uymayarak kaçanlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Alkolmetre ölçümünde 0,50 promilin üzerinde çıkan sürücülere 25 bin lira ceza kesilecek.

Aynı ihlalin beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü kez yakalanması durumunda ise 150 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi; ilk ihlalde 6 ay, ikincide 2 yıl, üçüncüde ise 5 yıl olacak.

140 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK!

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sahte plaka kullananlara ise 140 bin lira para cezası uygulanacak. Hız sınırı ihlallerinde de sistem değişiyor.

Artık cezalar yüzdelik dilime göre değil, aşım yapılan kilometreye göre belirlenecek. Hız sınırını 5 kilometre aşmakla başlayan cezalar, her 5 kilometrelik artışta kademeli olarak yükselecek.

Trafikte konvoy oluşturarak ya da yolu kapatarak kamu düzenini bozanlara ise 90 bin lira idari para cezası kesilecek.