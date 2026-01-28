FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yaparsanız 200 bin TL ceza geliyor

Yeni yılda TBMM'nin gündemine, Karayolları Trafik Kanunu’nda kapsamlı değişiklikler içeren bir yasa teklifi gelecek. Planlanan düzenleme kapsamında, insan hayatını riske sokan tüm trafik ihlallerinde sürücülerin ehliyetlerine el konulmasının yanı sıra araçlar da trafikten çekilecek. Alkollü şekilde araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak. Kırmızı ışık ihlalini alışkanlık haline getirenler için de sert önlemler öngörülüyor. İşte detaylar...

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yaparsanız 200 bin TL ceza geliyor
Cansu Akalp

Trafikte vatandaşların güvenliğini tehlikeye düşüren ve sürücülerin hayatını riske atan ihlallere karşı ağır yaptırımlar geliyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifi, yılbaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınacak.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇANLARA 200 BİN TL CEZA GELİYOR!

Alkollü şekilde araç kullanan sürücülerin ehliyetlerine el konulacak. Kırmızı ışık ihlalini alışkanlık haline getirenler için de sert önlemler öngörülüyor.

Bir yıl içinde altı kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek. “Dur” ihtarına uymayarak kaçanlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor! Trafikte yaparsanız 200 bin TL ceza geliyor 1

Alkolmetre ölçümünde 0,50 promilin üzerinde çıkan sürücülere 25 bin lira ceza kesilecek.

Aynı ihlalin beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ceza 50 bin liraya, üçüncü kez yakalanması durumunda ise 150 bin liraya yükselecek. Ehliyete el koyma süresi; ilk ihlalde 6 ay, ikincide 2 yıl, üçüncüde ise 5 yıl olacak.

140 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK!

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, sahte plaka kullananlara ise 140 bin lira para cezası uygulanacak. Hız sınırı ihlallerinde de sistem değişiyor.

Artık cezalar yüzdelik dilime göre değil, aşım yapılan kilometreye göre belirlenecek. Hız sınırını 5 kilometre aşmakla başlayan cezalar, her 5 kilometrelik artışta kademeli olarak yükselecek.

Trafikte konvoy oluşturarak ya da yolu kapatarak kamu düzenini bozanlara ise 90 bin lira idari para cezası kesilecek.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa güne yükselişle başladıBorsa güne yükselişle başladı
İhtimali bile yetti: Krediler düşmeden fiyatlar uçmaya başladıİhtimali bile yetti: Krediler düşmeden fiyatlar uçmaya başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
tbmm yasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

Dolar tarihin en yüksek seviyesine çıktı, gıda enflasyonu yüzde 89

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.