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Milyonlarca takipçisi vardı... 1 paylaşımdan 250 bin lira aldı! Fenomenlerin yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor

23.11.2024 16:22
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Bir süredir yasa dışı bahis soruşturmaları gündemdeydi. Sosyal medya fenomenlerinin yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaparak elde ettiği haksız kazanç sağladığının öğrenilmişti. Soruşturmanın devam ettiği konu ile ilgili fenomenlerin, paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle yasa dışı bahis sitelerinin reklamını yaptığı öğrenildi.

Milyonlarca takipçisi vardı... 1 paylaşımdan 250 bin lira aldı! Fenomenlerin yasa dışı bahis soruşturması devam ediyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladığı saptanan sosyal medya fenomenlerine yönelik yaptığı soruşturma devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.

HESAP DÖKÜMLERİ İNCELENDİ

Buna göre İzmir'de 11 Temmuz'daki yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan B.A'nın bahis sitesi tanıtımı içeren paylaşımlarını menajeri H.Y. aracılığıyla yaptığını ifade etmesi sonrası telefon kayıtları ve banka hesap dökümleri incelendi.
H.Y. ile sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan P.S.B'nin yasa dışı bahis çeteleriyle yüksek takipçisi bulunan sosyal medya fenomenleri arasında komisyon karşılığı aracılık yaptığı belirlendi.

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1 MİLYON TAKİPÇİSİ VARDI

Güzellik, seyahat, moda ve eğlence gibi çeşitli kategorilerde paylaşımlar yapan ve yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan fenomenlere ulaşan H.Y ve P.S.B'nin takipçi sayıları ve tanınırlığına göre reklam geliri teklif ettiği saptandı.

GÖRÜNTÜ BAŞINA 250 BİN LİRA KAZANIYORLAR

Teklifi kabul eden fenomenlere paylaştıkları görüntü başına 250 bin liradan başlayan tarifelerle ödeme yapıldığı, para trafiğinin banka ve kripto hesapları üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

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PİŞMAN OLMUŞLAR!

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde paylaşımları menajerler aracılığıyla yaptıklarını, suç olduğunu bilmediklerini savundukları, pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda dün İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden aralarında H.Y. ve P.S.B'nin de bulunduğu 10'u tutuklanmıştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fenomen yasa dışı bahis cezası
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