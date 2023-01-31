Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Bu tarihleri kaçıran faiziyle ceza ödeyecek

Yeni yılın gelmesiyle birlikte tapu sahibi milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren 'emlak vergisi' ödeme tarihleri de yeniden gündeme geldi. Milyonlarca vatandaşın büyük bir merakla beklediği ödeme tarihleri belli oldu.

Emlak Vergi Kanunu'na göre Türkiye sınırlarında yer alan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi, tek seferde ya da iki eşit taksit halinde ödenebiliyor.

Emlak vergisi ödemesi yapılırken, belediyelerden tahsis edilen beyannamenin doldurulması da gerekli oluyor.

BU TARİHLERİ SAKIN KAÇIRMAYIN

Emlak vergilerini ödemek için ilk taksitlendirme tarihi mart, nisan ve mayıs aylarında yapılırken, ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahiplerinin belirtilen tarihlerde emlak vergisini ödemesi zorunlu.

Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmaz ise 1.6 oranında faiz cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konut sahibi olanlar,

Emekli maaşı dışında başka geliri olmayan vatandaşlar,

Şehit yakınları ve gaziler emlak vergisi ödemelerinden muaf tutuluyor.

Ancak muafiyetten yararlanabilmek için mülkünüzün kayıtlı olduğu belediyeye gidip başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru sırasında verilen formu eksiksiz doldurmalısınız.

