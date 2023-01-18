Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Bu tarihleri kaçıran yandı

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri yeni yıla girmemiz ile birlikte yeniden gündeme geldi. Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödenebiliyor. Ancak bu tarihleri kaçırmamanız gerekiyor. Emlak vergisi ödeme tarihlerini kaçırdığınız takdirde 1.6 oranında faiz cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz...

TAPU SAHİPLERİ DİKKAT!

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre ülke sınırları içerisinde yer alan tüm yapılar bina vergisine, arsalar ise arazi vergisine tabi tutuluyor.

Arsanın ya da binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa söz konusu gayrimenkulü sahibi gibi kullananlar emlak vergisini ödemek zorundadır. Emlak vergisi ödenmediği takdirde çeşitli yaptırımlar söz konusudur.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

Emlak vergisi ödemeleri her yıl belediyeler tarafından düzenli olarak tahsil ediliyor. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabildiği gibi tek seferde de yapılabilir.

Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksiti; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitleri ise Kasım ayında ödeniyor.

CEZASI VAR

Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri, belirtilen tarihlerde emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Ancak belirlenen süre zarfı içerisinde ödeme yapılmazsa 1.6 oranında faiz cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Ev hanımı, dul, işsiz, şehit yakını, gazi veya emekli kişilerin emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Ayrıca emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için gayrimenkulün 200 metrekareden küçük olması şartı da var.

Ayrıca; muafiyetten faydalanabilmek için gayrimenkulünüzün kayıtlı olduğu belediyeye gidip başvuru yapmanız gerekiyor.

