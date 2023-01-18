FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Bu tarihleri kaçıran yandı

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Bu tarihleri kaçıran yandı

18.01.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödeme tarihleri belli oldu. Emlak Vergi Kanunu'na göre Türkiye sınırları içerisinde yer alan binalar, arsalar ve araziler emlak vergisine tabi tutuluyor. Her yıl düzenli olarak belediyeler tarafından tahsil edilen emlak vergisi ödenmediği takdirde büyük yaptırımlar söz konusu olabiliyor. Bu yüzden bu tarihleri sakın kaçırmayın...

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiriyor! Bu tarihleri kaçıran yandı

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri yeni yıla girmemiz ile birlikte yeniden gündeme geldi. Emlak vergisi ödemeleri her yıl iki taksit halinde ya da tek seferde ödenebiliyor. Ancak bu tarihleri kaçırmamanız gerekiyor. Emlak vergisi ödeme tarihlerini kaçırdığınız takdirde 1.6 oranında faiz cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz...

TAPU SAHİPLERİ DİKKAT!

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre ülke sınırları içerisinde yer alan tüm yapılar bina vergisine, arsalar ise arazi vergisine tabi tutuluyor.

Arsanın ya da binanın sahibi, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa söz konusu gayrimenkulü sahibi gibi kullananlar emlak vergisini ödemek zorundadır. Emlak vergisi ödenmediği takdirde çeşitli yaptırımlar söz konusudur.

tapu 2

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN

Emlak vergisi ödemeleri her yıl belediyeler tarafından düzenli olarak tahsil ediliyor. Vergi ödemeleri iki taksit halinde yapılabildiği gibi tek seferde de yapılabilir.

Emlak vergisi ödemelerinin ilk taksiti; Mart, Nisan ve Mayıs aylarında, ikinci taksitleri ise Kasım ayında ödeniyor.

CEZASI VAR

Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri, belirtilen tarihlerde emlak vergisini ödemekle yükümlüdür. Ancak belirlenen süre zarfı içerisinde ödeme yapılmazsa 1.6 oranında faiz cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

emlak vergisi

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Ev hanımı, dul, işsiz, şehit yakını, gazi veya emekli kişilerin emlak vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Ayrıca emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için gayrimenkulün 200 metrekareden küçük olması şartı da var.

Ayrıca; muafiyetten faydalanabilmek için gayrimenkulünüzün kayıtlı olduğu belediyeye gidip başvuru yapmanız gerekiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca memurun gözü bu tarihte! Maaş farkı ödemeleri...Milyonlarca memurun gözü bu tarihte! Maaş farkı ödemeleri...
Son dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildiSon dakika: Sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank kredi vermeye bugün başladı! İşte Yeni Evim konut kredisi için başvuru şartları…
Anahtar Kelimeler:
tapu Emlak vergisi emlak vergisi muafiyeti emlak vergisi nasıl ödenir

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Erdoğan'da seçim mesajı: Net tarih verdi! "73 yıl sonra aynı gün"

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Ukrayna güne felaketle uyandı: İçişleri Bakanı hayatını kaybetti

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Araç sahipleri endişeli! 6 haftanın zirvesinde...

Milyonlarca memurun gözü bu tarihte! Maaş farkı ödemeleri...

Milyonlarca memurun gözü bu tarihte! Maaş farkı ödemeleri...

EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin açıkladı 'Mart ayında neticelenir'

EYT'liler dikkat! Bakan Bilgin açıkladı 'Mart ayında neticelenir'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.