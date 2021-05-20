Milyonlarca vatandaş aynı dertten şikayetçi! Sürpriz haciz kararıyla karşılaşmamak için bunu yapmalısınız

Borçlarınız varsa ve belirlenen sürede ödemediğiniz tespit edilirse, alacaklı kişi hakkını almak için çeşitli yollara başvurur. Öncelikle ödenmeyen borç miktarına faiz işler ve bu aşamada borcun ödenmesi için bir de ihtarname yollanır. İhtarname sonrasındaki 7 gün içinde borcu ödemeniz ya da alacaklıyla uzlaşarak taksitlendirme vb. yöntemlere başvurmanız gerekir. Eğer 7 gün içinde bir çözüm yolu bulamazsanız devlet devreye girer ve banka hesaplarınıza elektronik haciz uygulanır. Banka hesaplarının yanı sıra, eviniz ve iş yerinizdeki üzerinize kayıtlı mallar da haczedilebilir. Ama bu işlemlerin başlaması için önce alacaklının İcra Mahkemesinde dava açması gereklidir. Mahkeme dosyaları dijital sistemlere de kaydedildiği için haciz sorgulaması internet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. En temel iki yolu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaktır.

UYAP ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

UYAP, tüm şehirlerdeki adli ve idari yargı organlarını elektronik olarak birbirine bağlar. Böylece, hem yargı mensupları hem de vatandaşlar kolayca adli işlemleri sorgulayabilir. İcra dosyaları da bu kapsamda olduğu için haciz sorgulama işlemi de UYAP üzerinden yapılabilir.