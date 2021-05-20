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Milyonlarca vatandaş aynı dertten şikayetçi! Sürpriz haciz kararıyla karşılaşmamak için bunu yapmalısınız

20.05.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borçlu kişiler belirlenen süre içinde borçlarını ödeyemediğinde borcu tahsil etmek için araya devlet girer. Haciz denen bu işlemden önce borca faiz de işler. Dolayısıyla, banka hesaplarınızla ya da adınıza kayıtlı mallarla ilgili haciz sorgulaması yapmanız büyük önem taşır. İşte haciz sorgulamasıyla ilgili detaylar...

Milyonlarca vatandaş aynı dertten şikayetçi! Sürpriz haciz kararıyla karşılaşmamak için bunu yapmalısınız

Borçlarınız varsa ve belirlenen sürede ödemediğiniz tespit edilirse, alacaklı kişi hakkını almak için çeşitli yollara başvurur. Öncelikle ödenmeyen borç miktarına faiz işler ve bu aşamada borcun ödenmesi için bir de ihtarname yollanır. İhtarname sonrasındaki 7 gün içinde borcu ödemeniz ya da alacaklıyla uzlaşarak taksitlendirme vb. yöntemlere başvurmanız gerekir. Eğer 7 gün içinde bir çözüm yolu bulamazsanız devlet devreye girer ve banka hesaplarınıza elektronik haciz uygulanır. Banka hesaplarının yanı sıra, eviniz ve iş yerinizdeki üzerinize kayıtlı mallar da haczedilebilir. Ama bu işlemlerin başlaması için önce alacaklının İcra Mahkemesinde dava açması gereklidir. Mahkeme dosyaları dijital sistemlere de kaydedildiği için haciz sorgulaması internet üzerinden kolaylıkla yapılabilir. En temel iki yolu, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ve e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaktır.

UYAP ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

UYAP, tüm şehirlerdeki adli ve idari yargı organlarını elektronik olarak birbirine bağlar. Böylece, hem yargı mensupları hem de vatandaşlar kolayca adli işlemleri sorgulayabilir. İcra dosyaları da bu kapsamda olduğu için haciz sorgulama işlemi de UYAP üzerinden yapılabilir.

  • Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak UYAP Vatandaş Portalı giriş sayfasına gelin. Sunulan yöntemlerden herhangi birini seçerek sisteme giriş yapın.
  • Sayfanın solunda hizmet menüsünü göreceksiniz. Seçeneklerden "Dosya Sorgulama" hizmetine tıklayın.
  • İcra dosyalarını görmek için "Yargı Türü" sekmesinden "İcra"yı seçin. Böylece, hakkınızda haciz dosyası olup olmadığını görebilirsiniz.
  • Eğer icra davanız mevcutsa aynı hizmet menüsünden "UYAP SMS"i seçin. Bu hizmet sayesinde dava sürecini gönderilen mesajlarla takip edebilirsiniz. Her sorgulama için 1.5 TL ücret ödersiniz.
  • Haciz sorgulaması için 4060'a T.C. kimlik numaranızı ve dosya numaranızı yazarak SMS atın.

Haciz sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

e-DEVLET ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Banka hesaplarıyla ilgili sorgulama işlemini e-Devlet sayesinde yapabilirsiniz. Yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve adımları takip ederek e-Devlet'e giriş yapın.
  • Gerekli talimatları izleyerek İnteraktif Vergi Dairesi'ni açın. Böylece, banka hesaplarınızda haciz işlemi olup olmadığını görebilirsiniz.

e-Devlet'ten haciz sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

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